Conmebol anula expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes

A Conmebol decidiu anular o cartão vermelho recebido por Gonzalo Plata na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na última quinta-feira (18). Com a medida, o atacante paraguaio está liberado para disputar a partida de volta, na próxima semana.

Em comunicado oficial enviado ao clube, a entidade informou que a alteração ocorreu após análise da Comissão de Arbitragem e da Unidade Disciplinar:

“De acordo com as informações prestadas pela Comissão de Arbitragem e após a devida análise, a Unidade Disciplinar confirma que as medidas disciplinares referentes ao jogador Gonzalo Jordy Plata Jiménez foram modificadas. Consequentemente, o atleta não está suspenso para a próxima partida oficial de seu clube na CONMEBOL Libertadores 2025”, dizia a nota.

Na manhã desta sexta-feira, a própria Conmebol já havia admitido o erro da arbitragem. Em vídeo divulgado com os áudios do VAR, o narrador reconheceu que o árbitro colombiano Andrés Rojas não deveria ter mostrado o cartão vermelho a Plata.

Flamengo emite nota oficial

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina."

