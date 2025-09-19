menu hamburguer
Flamengo

Conmebol anula expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes

Atacante levou dois amarelos nesta quinta-feira (18)

Plata foi expulso em Flamengo x Estudiantes (Foto: Pabloo Porciuncula / AFP)
Plata foi expulso em Flamengo x Estudiantes (Foto: Pabloo Porciuncula / AFP)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
14:17
  • Matéria
A Conmebol decidiu anular o cartão vermelho recebido por Gonzalo Plata na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na última quinta-feira (18). Com a medida, o atacante paraguaio está liberado para disputar a partida de volta, na próxima semana.

➡️ Conmebol admite erro na expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes

Em comunicado oficial enviado ao clube, a entidade informou que a alteração ocorreu após análise da Comissão de Arbitragem e da Unidade Disciplinar:

“De acordo com as informações prestadas pela Comissão de Arbitragem e após a devida análise, a Unidade Disciplinar confirma que as medidas disciplinares referentes ao jogador Gonzalo Jordy Plata Jiménez foram modificadas. Consequentemente, o atleta não está suspenso para a próxima partida oficial de seu clube na CONMEBOL Libertadores 2025”, dizia a nota.

Na manhã desta sexta-feira, a própria Conmebol já havia admitido o erro da arbitragem. Em vídeo divulgado com os áudios do VAR, o narrador reconheceu que o árbitro colombiano Andrés Rojas não deveria ter mostrado o cartão vermelho a Plata.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo emite nota oficial

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina."

Plata Flamengo Estudiantes Libertadores
Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo contra o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
