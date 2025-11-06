Os torcedores do Palmeiras ficaram revoltados com um lance em São Paulo x Flamengo, nesta quarta-feira (5), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado por 2 a 2 na Vila Belmiro e foi ruim para as duas equipes.

No primeiro tempo, o São Paulo saiu na frente do Flamengo com Luciano. Poucos minutos depois, Pablo Maia derrubou Arrascaeta dentro da área, e o juiz marcou pênalti. O camisa 10 do Rubro-Negro bateu no canto direito de Rafael e empatou o jogo.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras se revoltaram com o lance em São Paulo x Flamengo. Para os alviverdes, o uruguaio do Rubro-Negro se jogou, e a penalidade não deveria ser marcada. Veja o lance e a repercussão abaixo:

Torcedores do Palmeiras criticaram lance em São Paulo x Flamengo (Foto: Reprodução Globo)

Disputa pelo título

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Palmeiras lidera com os mesmos 65 pontos do Flamengo. Ambos têm oito partidas a jogar; cinco até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.

O Verdão encara o Santos nesta quinta-feira (6) e pode abrir quatro pontos de vantagem em relação ao Rubro-Negro caso vença no Allianz Parque. Briga entre Palmeiras x Flamengo pegando fogo no Brasileirão.