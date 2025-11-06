São Paulo e Flamengo empataram por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (5), em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. A atitude de um jogador do Rubro-Negro irritou muitos torcedores do Tricolor Paulista.

Depois do São Paulo sair na frente, o Flamengo virou com gols de Arrascaeta e Samuel Lino. Na comemoração, Lino correu e bateu na bandeirinha de escanteio com o escudo do Tricolor Paulista. O zagueiro Danilo pegou no chão e colocou de volta no lugar.

Nas redes sociais, muitos torcedores do São Paulo reprovaram a atitude do atacante do Flamengo. O gesto de Danilo, por outro lado, rendeu muitos comentários positivos. Veja o vídeo da comemoração abaixo e a repercussão:

Arrascaeta disputa bola na partida entre São Paulo e Flamengo (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Veja repercussão da atitude de Lino em São Paulo x Flamengo

Como foi o jogo

O jogo entre São Paulo x Flamengo na Vila Belmiro começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou bobeada de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. O Flamengo, no entanto, demonstrou reação rapidamente. Poucos minutos depois, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Pablo Maia, pênalti. O camisa 10 foi para a bola e deixou tudo igual.

Com o placar empatado, o São Paulo tomou conta da partida contra o Flamengo. O Tricolor Paulista buscou aproveitar as falhas dos jogadores adversários, que erraram domínios e passes curtos com frequência, sofrendo com a marcação individual do time da casa.

A grande jogada da primeira etapa foi aos 38', quando Ferreirinha deu uma caneta em Emerson Royal e passou no meio do lateral e do meia Saúl. Já nos acréscimos, Samuel Lino, após lançamento açucarado de Arrascaeta, marcou. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento.

Assim como no primeiro tempo, as equipes entraram em campo na segunda etapa em alta voltagem. Aos dois minutos, em erro na saída de bola do São Paulo, Carrascal, do Flamengo, ajeitou a bola para Arrascaeta, que mandou a bola para fora. No lance seguinte, Ferreirinha levou perigo ao gol de Rossi.

O Flamengo conseguiu a virada com Samuel Lino, que fez um golaço após cruzamento de Emerson Royal, sem chance para Rafael. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, e iria ser substituído por Luiz Araújo no momento em que a bola saísse. Após o gol, Filipe Luís desistiu da mudança.

O jogo complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso por forte entrada em Arboleda (equatoriano foi expulso duas vezes na Libertadores). Com um a mais, o São paulo chegou ao empate aos 34 minutos, com Ferreirinha, sozinho dentro da área. Pressionando, o time mandante chegou perto de conquistar os três pontos, mas não conseguir furar a defesa rubro-negra. Empate ruim para os dois times em São Paulo x Flamengo.