Torcedores do Flamengo repercutem postura de Arrascaeta: 'É frustrante'

Torcedores do Flamengo perceberam um Arrascaeta mais "irritado" que o habitual, em alguns momentos durante o empate do Flamengo por 2 a 2 com o São Paulo. O time carioca chegou a encaminhar a vitória pelo Brasileirão, com gols de Arrascaeta e Samuel Lino, mas viu o jogo mudar com uma nova expulsão de Gonzalo Plata.

São Paulo x Flamengo começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou o deslize de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. Poucos minutos depois, Arrascaeta sofreu um pênalti e ele próprio converteu a cobrança.

Com o gol marcado na Vila Belmiro, Arrascaeta se tornou o maior artilheiro estrangeiroda história do Flamengo, ao marcar seu 95º gol pelo Rubro-Negro.

Flamengo: Censo do IBGE identifica 53 'Arrascaetas' no Brasil

A segunda edição do levantamento que contabiliza os nomes registrados no Brasil, identificou que 53 pessoas no Brasil registraram "Arrascaeta" como sobrenome, muito provavelmente em referência ao meia uruguaio do Flamengo. A presença mais significativa desses registros (17) são no Rio de Janeiro, local onde o jogador mora e constrói sua carreira.

Atualmente, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta veste a camisa 10 do Flamengo, número que já pertenceu a Zico, e vive sua melhor temporada pelo clube.

O portal Nomes do Brasil, desenvolvido pelo IBGE, apresenta dados detalhados sobre nomes e sobrenomes utilizados pela população brasileira, incluindo esta particularidade relacionada ao futebol nacional.