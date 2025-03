O jovem brasileiro Vitor Reis, joia do Palmeiras, foi o grande destaque do Manchester City na vitória sobre o Plymouth Argyle na FA Cup. O jovem chamou atenção de internautas estrangeiros e, melhor que isso, recebeu uma chuva de elogios do seu treinador, Pep Guardiola.

- Ele é incrivelmente focado. Há zagueiros que se destacam pela fisicalidade, e outros chamam atenção pela inteligência e, Vitor é um deles. Ele não veio para algo a curto prazo, chega para ficar por um longo tempo, assim como o Khusanov. Nós estamos muito felizes pela forma como ele tem se comportado e pelo potencial que ele tem.

🔵Vitor Reis pelo Manchester City na vitória sobre o Plymouth Argyle na FA Cup:

◉ Jogador com mais toques na bola

◉ Jogador com mais passes completos (certos)

◉ Jogador com mais duelos vencidos MOST duels won (11)

Mais sobre a atuação de Vitor Reis, cria do Palmeiras, novo xodó de Pep Guardiola

Os números de Vitor Reis no jogo impressionam e evidenciam sua importância na vitória do Manchester City, que veio de virada com dois gols de Nico O’Reilly e um de Kevin De Bruyne. Ele liderou as estatísticas do confronto com 109 toques na bola, 87 passes certos (maior marca da partida) e uma precisão de 94%, demonstrando conforto na saída de bola, algo valorizado no estilo de jogo de Guardiola. Além disso, venceu 11 duelos (também o maior número do jogo), fez 9 afastamentos defensivos cruciais e alcançou 100% de sucesso nos desarmes, além de contribuir com 2 recuperações e 2 toques na área adversária.

A força de Vitor Reis no jogo aéreo e postura de liderança na linha defensiva foram elogiadas, com comentaristas destacando sua calma com a bola e presença física, apesar da pouca experiência no futebol europeu.