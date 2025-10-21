Rayan aproveitou o clima de descontração após a vitória do Vasco diante do Fluminense para abrir o jogo sobre dores na coxa e a resposta inusitada, na melhor forma, Fernando Diniz. Após mais uma atuação de destaque, o jovem foi, ao lado de Robert Renan, o convidado especial da CazéTV para um bate-papo.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Transcrição do vídeo:

- Diniz é um paizão. Ele pega no pé, mas não é por causa disso que vamos abaixar nosso nível. Ele sempre conversa com a gente. No jogo de hoje eu senti (dor) na posterior da coxa, desde o primeiro tempo. Ele me falou "oh, do campo você não sai". Eu falei que estava sentindo e ele disse "tu só sai daí m*rto".

Fernando Diniz rasga elogios a Rayan e volta a pedir convocação

Autor do primeiro gol do triunfo no clássico carioca por 2 a 0, Rayan foi pauta principal na entrevista coletiva de Fernando Diniz após o jogo do Vasco. O técnico garantiu que o jovem precisa estar no radar da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

— Rayan só confirma o que eu percebi muito precocemente quando cheguei. Ele tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele esta cada vez mais sólido. Ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. O Rayan de amanhã tem tudo para ser melhor do que o de hoje. Ele é muito especial — disse Fernando Diniz, sobre Rayan.

Fernando Diniz e Rayan no Morumbi (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Ainda sobre Rayan, Fernando Diniz detalhou as qualidades do atacante do Vasco, chamando a atenção para a idade do jogador.

— Rayan é um jogador completo, ele tem muita coisa, muita qualidade. Eu vou repetir: ele é um jogador de 19 anos, grande, rápido, ágil, que chuta com muita precisão de qualquer lugar, é um jogador canhoto, que dribla e que sabe construir. Sabe tabelar, sabe virar o jogo. Quando precisa dele na primeira fase de construção, ele vem. Quando precisa cair de um lado ele cai, do outro lado ele cai. Hoje ele está começando a aproveitar melhor a sua impulsão. E é um jogador muito atlético. Ele é um jogador muito completo. Quando eu falo que precisa ter um olhar criterioso com o Rayan, é porque ele está em franca evolução e sobrando cada vez mais. Ele merece um olhar da seleção brasileira, um olhar bem específico para ele. É um jogador bem especial — analisou o treinador.