Campeão pelo Flamengo avalia início de Jardim e saída de Filipe Luís: 'Desgastou'

O ex-jogador Leandro Ávila analisou positivamente o início de trabalho do treinador Leonardo Jardim no comando do Flamengo. Ao Lance!, ele confirmou que tem gostado da forma como a equipe do português tem se posicionado em campo e ver uma trajetória de sucesso no futuro.

continua após a publicidade

Além disso, o comentarista também avaliou a demissão de Filipe Luís. Para Leandro Ávila, a diretoria do Flamengo acertou em optar por trocar o comando técnico no início de 2026 e apontou para um possível desgaste do elenco com o antigo técnico.

➡️ João Guilherme aponta dificuldades do Flamengo na Libertadores: 'Não será fácil'

— Estou gostando do início do trabalho do Leo Jardim, mas gostava muito do Filipe Luís. Mas no final, ele perdeu um pouco a mão e deixou a desejar. A gente não sabia o time titular do Flamengo. Hoje, o time já joga mais em velocidade. Estou gostando muito do Leonardo Jardim — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

— Desgastou um pouquinho (Filipe Luis no Flamengo). O Filipe variava muito a escalação isso não é bom para os jogadores, não transmite confiança, eles ficam ressabiados. O clima começa a ficar ruim. Acho que o Filipe vai ter uma grande carreira pela frente, mas no Flamengo, a hora de trocar foi essa — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Leonardo Jardim no Flamengo

A chegada do português aconteceu no último dia 3 de março. A estreia do treinador foi com título, em cima do Fluminense, na final do Campeonato Carioca de 2026. De lá para cá, a equipe Rubro-Negra disputou cinco jogos, todos pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Pela principal competição nacional o início é promissor. Das partidas disputadas, o Flamengo venceu três e empatou uma, a última contra o Corinthians, fora de casa. Determinado retrospecto colabora para o time carioca está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos somados em sete rodadas.

🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável