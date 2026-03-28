Felippe Facincani acerta com novo canal para TV e rádio

O grupo Jovem Pan contratou o jornalista Felipe Facincani para atuar na TV e no rádio da emissora. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, nesta sexta-feira (28). O jornalista tem passagens por Fox Sports e ESPN.

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A contratação integra um plano de expansão do departamento de esportes da Jovem Pan. A emissora busca oxigenar os debates e oferecer novos rostos para as coberturas. O grupo pretende aproveitar a versatilidade de Facincani em transitar entre o rádio e as plataformas de vídeo.

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A carreira de Felippe Facincani

Felippe Facincani, nascido em 3 de setembro de 1986, é jornalista esportivo desde 2003. Iniciou a carreira no rádio (Bandeirantes, Jovem Pan, Bradesco Esportes FM e outras emissoras) e ganhou destaque na TV a partir de 2017 na Fox Sports, onde integrou o "Fox Sports Rádio" ao lado de Benjamin Back, com debates intensos e personalidade marcante.

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Em 2021, migrou para a ESPN após a fusão Disney, atuando em programas como F90 e Sportscenter, mas foi demitido em setembro de 2022 após polêmicas internas e um áudio vazado. Desde então, reconstruiu a carreira na internet: criou o "Canal do Facincani" no YouTube (com milhões de acessos, focado em análises táticas e futebol, especialmente Palmeiras), passou pela Placar TV (deixou em 2025) e, atualmente, é Coordenador de Esportes da FQDTV ("Foi O Que Eu Disse TV"), apresentador do "Link Sport Club" e comentarista na Revista Oeste.

O jornalista possui um canal no Youtube dedicado a análises do Palmeiras. Ele construiu uma comunidade engajada na plataforma. Apesar do acerto com a Jovem Pan para TV e rádio, Facincani deve continuar sua atuação no ambiente digital. Sobrinho do ex-jogador Denys Facincani, é conhecido por opiniões polêmicas.

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