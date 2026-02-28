Jogadores brasileiros no Oriente Médio pedem proteção após ataques; veja

Três atletas brasileiros que atuam em clubes do Qatar publicaram mensagens nas redes sociais neste sábado (28). Lucas Veríssimo, Paulo Otávio e Giovani compartilharam orações após o Irã lançar ataques contra instalações dos Estados Unidos em território qatari.

Os jogadores divulgaram o mesmo texto em seus perfis no Instagram. Lucas Veríssimo é zagueiro e defendeu o Corinthians e o Santos no Brasil. Paulo Otávio é lateral e passou pelo Wolfsburg. Giovani é atacante e jogou no Palmeiras.

- Que Alá torne este país seguro - publicaram os atletas após ataques do Irã.

Ex-Palmeiras, Giovani se manifestou após ataques do Irã (Foto: Divulgação)

Míssil do Irã atinge região próxima à capital

O território qatari foi atingido durante uma série de ataques realizados pelo Irã. A ofensiva iraniana ocorreu em resposta a uma operação conjunta executada por Estados Unidos e Israel neste sábado.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o impacto de um míssil na área de Barwa. A região fica em Al Wakrah, município localizado a 22 quilômetros de Doha, capital do Qatar. A informação foi reportada pelo jornal Doha News.

Um porta-voz militar do Irã declarou à agência de notícias Fars: "Daremos a Israel e à América uma lição que eles nunca vivenciaram em sua história. Qualquer base que ajude a América e Israel será alvo das forças armadas iranianas."

Jogos adiados

A liga de futebol do Qatar adiou os jogos programados para este sábado. A decisão ocorreu em decorrência dos ataques do Irã às instalações no país.

Dois confrontos estavam agendados para as 15h30 (horário de Brasília). Al Arabi enfrentaria Al Sailya. Shamal jogaria contra Catar.

