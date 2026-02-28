menu hamburguer
Arthur Cabral vira assunto após Botafogo x Boavista

Atacante foi titular na semifinal da Taça Rio

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/02/2026
21:45
Arthur Cabral em Botafogo x Boavista (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press
imagem cameraArthur Cabral em Botafogo x Boavista (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press
Botafogo e Boavista se enfrentaram, na noite deste sábado (28), em duelo válido pela semifinal da Taça Rio. O jogo no Estádio Nilton Santos terminou empatado por 0 a 0, e o atacante Arthur Cabral virou assunto nas redes sociais ao final da partida.

O resultado classificou o Alvinegro para a final da Taça Rio para enfrentar o Bangu, que eliminou o Volta Redonda. A data da decisão será confirmada em breve pela Federação do Rio de Janeiro. Apesar da classificação, a torcida do Botafogo ficou na bronca pelo empate com o Boavista.

Nas redes sociais, o jogador do Glorioso mais criticado pelos torcedores foi Arthur Cabral. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre o atacante

Como foi o jogo entre Botafogo e Boavista

Já com boa vantagem no placar agregado após a vitória por 2 a 0 na ida, em Bacaxá, o técnico Martín Anselmi utilizou o duelo de volta com o Boavista para fazer alguns testes. Destaques para a dupla de ataque formada por Arthur Cabral e Joaquín Correa, ambos carecendo de ritmo de jogo.

Da arquibancada para o campo, uma partida de poucas emoções para os cerca de 3.700 presentes. Se no primeiro tempo o Botafogo teve mais a bola e controlou o jogo tentando furar a defesa do Boavista, no segundo nem isso foi possível.

Muitos erros de posicionamento, sinais claros de desentrosamento e nervosismo com a pressão que vinha da torcida marcaram o jogo de volta da semifinal. O time de Saquarema ainda teve um pênalti anulado por impedimento na origem do lance, sendo este o lance minimamente relevante em Botafogo x Boavista.

Botafogo x Boavista no Nilton Santos pela Taça Rio
Botafogo x Boavista no Nilton Santos pela Taça Rio (Foto: Leornardo Bessa / Lance!)

