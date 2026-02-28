Arthur Cabral vira assunto após Botafogo x Boavista
Atacante foi titular na semifinal da Taça Rio
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Boavista se enfrentaram, na noite deste sábado (28), em duelo válido pela semifinal da Taça Rio. O jogo no Estádio Nilton Santos terminou empatado por 0 a 0, e o atacante Arthur Cabral virou assunto nas redes sociais ao final da partida.
Botafogo terá time alternativo e surpresas contra o Boavista pela Taça Rio; veja escalação
Botafogo
Botafogo negocia contratação do lateral-esquerdo Johan Mojica
Botafogo
Botafogo x Boavista: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Taça Rio
Onde Assistir
O resultado classificou o Alvinegro para a final da Taça Rio para enfrentar o Bangu, que eliminou o Volta Redonda. A data da decisão será confirmada em breve pela Federação do Rio de Janeiro. Apesar da classificação, a torcida do Botafogo ficou na bronca pelo empate com o Boavista.
➡️Rayan vira assunto após tropeço do Bornemouth: 'Precisa aceitar'
➡️Rivais reagem à provável chegada de Lingard no Corinthians: 'Não é possível'
Nas redes sociais, o jogador do Glorioso mais criticado pelos torcedores foi Arthur Cabral. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o atacante
Como foi o jogo entre Botafogo e Boavista
Já com boa vantagem no placar agregado após a vitória por 2 a 0 na ida, em Bacaxá, o técnico Martín Anselmi utilizou o duelo de volta com o Boavista para fazer alguns testes. Destaques para a dupla de ataque formada por Arthur Cabral e Joaquín Correa, ambos carecendo de ritmo de jogo.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols de Botafogo ou Boavista! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Da arquibancada para o campo, uma partida de poucas emoções para os cerca de 3.700 presentes. Se no primeiro tempo o Botafogo teve mais a bola e controlou o jogo tentando furar a defesa do Boavista, no segundo nem isso foi possível.
Muitos erros de posicionamento, sinais claros de desentrosamento e nervosismo com a pressão que vinha da torcida marcaram o jogo de volta da semifinal. O time de Saquarema ainda teve um pênalti anulado por impedimento na origem do lance, sendo este o lance minimamente relevante em Botafogo x Boavista.
- Matéria
- Mais Notícias