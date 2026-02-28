Atitude de Memphis em Novorizontino x Corinthians chama atenção

Corinthians e Novorizontino estão se enfrentando, na noite deste sábado (28), no jogo decisivo da semifinal do Campeonato Paulista. Uma atitude do holandês Memphis Depay chamou muita atenção nas redes sociais.

Até aqui, o duelo entre Novorizontino e Corinthians segue empatado por 0 a 0. Antes da bola rolar, Memphis Depay foi muito tietado por torcedores mirins do time mandante. O holandês gostou do momento e ficou sorrindo no gramado.

A atitude de Memphis com as crianças rapidamente viralizou nas redes sociais. Veja o momento inusitado e a reação dos torcedores abaixo:

Veja cena inusitada

Escalação do Corinthians para pegar o Novorizontino

O Corinthians está escalado para a partida decisiva de logo mais, diante do Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida será disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o popular Jorjão, em Novo Horizonte, com jogo único.

Para o confronto, o Corinthians segue com os desfalques de: Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), Yuri Alberto (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda), Hugo (lesão no menisco), Matheus Pereira (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda) e Felipe Longo (estiramento no ligamento do cotovelo direito).

Com os desfalques para Corinthians x Novorizontino, o técnico Dorival Júnior optou por escalar apenas Memphis Depay como atacante. A dúvida é como o meio-campo vai se comportar com cinco homens, entre eles Rodrigo Garro, que ganha sequência na equipe.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Allan, André, Breno Bidon e Garro; Memphis.

