Fora de Campo

Torcedores debocham de Ramón Diaz em Vasco x Internacional: 'Aplaudir'

Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
19:58
Ramón Díaz em Vasco x Internacional, pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Ramón Díaz em Vasco x Internacional, pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
O Vasco saiu na frente do placar no confronto contra o Internacional, desta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Cruzmaltino abriu 2 a 0 nos primeiros oito minutos do confronto. O cenário fez torcedores debocharem do técnico Ramón Diaz.

O primeiro gol da equipe de Fernando Diniz aconteceu aos três minutos. Em uma jogada individual, o atacante Andrés Gómez enfileirou adversários antes de acertar um chute forte e preciso para o fundo do gol de Rochet.

Cinco minutos depois, foi a vez de Rayan balançar as redes. O gol da joia das categorias de base do Vasco por meio de um chute de fora da área. A finalização foi rasteira e precisa para acertar o canto esquerdo do gol colorado.

Nas redes sociais, torcedores do Vasco enlouqueceram com o resultado momentâneo e aproveitaram o momento para provocar o técnico Ramón Diaz. O argentino treinou o cruzmaltino entre os anos de 2023 e 2024, e saiu de forma conturbada. Veja a reação abaixo:

