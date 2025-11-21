Lance! vai às ruas e escuta torcedores de Flamengo e Fluminense: Quem é pai de quem?

Antes da bola rolar para o clássico entre Fluminense e Flamengo, na última quarta-feira (19), o Lance! conversou com os torcedores na porta do Maracanã. Ao lado do apresentador Amin Khader, flamenguistas e tricolores analisaram quem é o verdadeiro 'pai' do Fla-Flu.

Além disso, Amin Khader aproveitou os rumores recentes para saber se os torcedores do Flamengo aceitariam a contratação de John Arias, ídolo do Fluminense. Durante o pré-jogo no Maracanã, os torcedores elegeram seus clubes como os 'pais' do clássico carioca. Veja no vídeo abaixo.

Em campo, foi o Fluminense quem garantiu a alegria de seus torcedores. Com a vitória por 2 a 1 no clássico, a equipe chegou aos 54 pontos e assumiu a 6ª colocação. Já o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 71 pontos somados, mas viu a diferença para o Palmeiras cair para dois pontos.

Como foi Fluminense x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer e Pedro Brandão

O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

Serna comemora gol do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

O que se viu no prmeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo em campo foi o zagueiro João Victor, que participou dos dois gols do time adversário.

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para a partida com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminui o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Flamengo por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto rubro-negro, e ficou com os três pontos no clássico.