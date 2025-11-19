Dua Lipa reage a golaço do Fluminense contra o Flamengo; assista
Cantora marcou presença no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
Realizando uma turnê no Rio de Janeiro, a cantora britânica Dua Lipa marcou presença em um dos camarotes do Maracanã para acompanhar o clássico entre Fluminense e Flamengo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (19). A estrela do pop internacional chegou minutos antes do primeiro gol tricolor, anotado pelo argentino Lucho Acosta. Confira abaixo.
Fluminense x Flamengo: Dua Lipa vai estar em camarote no Maracanã
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo debocham de reclamação em Palmeiras x Vitória: ‘Desesperados’
Fora de Campo
Andreas Pereira é baixa no Palmeiras após expulsão e não enfrenta o Fluminense
Palmeiras
➡️Falha de Rossi em Fluminense x Flamengo revolta torcedores: 'No dia que entender'
Logo após o lance, a cantora se impressionou com a festa da torcida do Fluminense e começou a gravar as arquibancadas do Maracanã. A ida ao estádio faz parte de mais uma atração, em um roteiro extenso, da britânica durante a visita ao Rio de Janeiro. Dua Lipa já foi flagrada passeando pela cidade maravilhosa.
Ela está no Brasil para a realização de um show. Neste sábado (22), a cantora irá se apresentar no Parque Olímpico. A apresentação faz parte da turnê mundial "Radical Optimism", do terceiro álbum da artista.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Em campo, o Fluminense ampliou o placar com o atacante Serna e vai derrotando o rival no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 71 pontos. Já o Tricolor ultrapassa o Bahia e assume a 6ª colocação, com 54 pontos somados.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias