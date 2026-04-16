Gol perdido por Carrascal choca torcedores em Flamengo x Medellín: 'Brincadeira'
Equipes se enfrentam pela Libertadores
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O Flamengo começou a partida contra o Independiente Medellín, desta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada da Copa Libertadores, à todo vapor. Logo no início do confronto, o atacante Jorge Carrascal teve uma chance clara para balançar as redes, mas desperdiçou.
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O lance aconteceu aos dois minutos. Na ocasião, Samuel Lino conseguiu avançar pela ponta esquerda e cruzar rasteiro em direção a área adversária. Lá estava Jorge Carrascal, livre, para marcar. Contudo, ao finalizar, o colombiano não teve precisão e chutou para fora.
Nas redes sociais, a chance desperdiçada repercutiu de forma imediata. Torcedores do Flamengo se assustaram com a finalização do atacante.
Veja a repercussão abaixo:
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