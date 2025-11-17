menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Declaração de Ancelotti sobre possível convocação de Neymar agita a web: 'Deu o recado'

Treinador voltou a comentar sobre a situação do atacante

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
16:18
Neymar treino Seleção Brasileira
imagem cameraNeymar durante um treino da Seleção Brasileira (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante a entrevista coletiva, na véspera do amistoso entre Brasil x Tunísia, o técnico Carlo Ancelotti voltou a comentar sobre uma possível convocação do craque Neymar para a próxima Copa do Mundo. Segundo ele, o atacante está na lista dos jogadores que podem ir aos Estados Unidos, México e Canadá, mas para isso, terá seis meses para se preparar e garantir a vaga.

continua após a publicidade

➡️Galvão Bueno é internado em São Paulo e se afasta do trabalho

Desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira, Ancelotti é constantemente questionado sobre um possível retorno do craque Neymar. Em todas as entrevistas coletivas, o treinador deixou claro que conta com o camisa 10, contanto que ele esteja bem fisicamente.

Após declarar que o craque do Santos é um dos jogadores que podem defender a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo, os torcedores pediram mais comprometimento para Neymar nas redes sociais. Confira abaixo.

continua após a publicidade

O início do Campeonato Brasileiro, programado para o final de janeiro, pode colaborar com a recuperação do jogador e sua condição para retornar a Seleção Brasileira. A última oportunidade para Neymar ser incluído na lista será na Data Fifa de março, quando o Brasil fará amistosos contra França e Croácia nos Estados Unidos.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a declaração de Carlo Ancelotti

— O Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora ele tem seis meses para chegar à lista final. Nós só temos que fazer uma coisa: observá-lo, como fazemos com os outros, para tentar não cometer erros na lista definitiva — afirmou o treinador em coletiva na manhã desta segunda-feira, em Lille, na França.

continua após a publicidade

Números de Neymar na Seleção Brasileira

128 jogos (123 titular)
79 gols
57 assistências
78 minutos para participar de gol
*Campeão Copa das Confederações FIFA 2013
*Medalha de Ouro Jogos Olímpicos 2016

Brasil - Seleção Brasileira - Neymar
Neymar vive a expectativa de retornar para a Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias