Declaração de Ancelotti sobre possível convocação de Neymar agita a web: 'Deu o recado'

Durante a entrevista coletiva, na véspera do amistoso entre Brasil x Tunísia, o técnico Carlo Ancelotti voltou a comentar sobre uma possível convocação do craque Neymar para a próxima Copa do Mundo. Segundo ele, o atacante está na lista dos jogadores que podem ir aos Estados Unidos, México e Canadá, mas para isso, terá seis meses para se preparar e garantir a vaga.

Desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira, Ancelotti é constantemente questionado sobre um possível retorno do craque Neymar. Em todas as entrevistas coletivas, o treinador deixou claro que conta com o camisa 10, contanto que ele esteja bem fisicamente.

Após declarar que o craque do Santos é um dos jogadores que podem defender a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo, os torcedores pediram mais comprometimento para Neymar nas redes sociais. Confira abaixo.

O início do Campeonato Brasileiro, programado para o final de janeiro, pode colaborar com a recuperação do jogador e sua condição para retornar a Seleção Brasileira. A última oportunidade para Neymar ser incluído na lista será na Data Fifa de março, quando o Brasil fará amistosos contra França e Croácia nos Estados Unidos.

Veja a declaração de Carlo Ancelotti

— O Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora ele tem seis meses para chegar à lista final. Nós só temos que fazer uma coisa: observá-lo, como fazemos com os outros, para tentar não cometer erros na lista definitiva — afirmou o treinador em coletiva na manhã desta segunda-feira, em Lille, na França.

Números de Neymar na Seleção Brasileira

128 jogos (123 titular)

79 gols

57 assistências

78 minutos para participar de gol

*Campeão Copa das Confederações FIFA 2013

*Medalha de Ouro Jogos Olímpicos 2016