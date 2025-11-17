Ivete Sangalo aposta em Vini Jr. e defende Neymar para Copa de 2026

Durante sua participação no quadro "Fala, Mainha!" do programa Domingão do Huck, a cantora Ivete Sangalo destacou Vini Jr. e Neymar como apostas para a Copa do Mundo de 2026. A artista respondeu perguntas do público sobre futebol e manifestou seu apoio aos jogadores da Seleção Brasileira. A cantora mencionou Vini Jr. como sua principal escolha para a competição.

- Vini Jr disparado. Acho que é um grande atleta - destacou.

A artista também dedicou palavras de apoio a Neymar, ressaltando sua trajetória no futebol brasileiro desde a infância. A Copa de 2026 poderá marcar a quarta participação de Neymar em mundiais, caso seja convocado.

- Acho que Neymar é um grande atleta. Torço muito por ele e faço questão de falar porque esse é um menino que começou criança na história do futebol. Eu boto fé em Neymar. Acho que ele é um grande jogador e precisa do apoio da gente. E Vini Jr. que eu também sou apaixonada - declarou Ivete.

Em coletiva, a Ancelotti manda recado para Neymar

Neymar voltou a atuar por 90 minutos na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado, e reacendeu a esperança de estar na Copa.

— O Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora ele tem seis meses para chegar à lista final. Nós só temos que fazer uma coisa: observá-lo, como fazemos com os outros, para tentar não cometer erros na lista definitiva — afirmou o treinador em coletiva na manhã desta segunda-feira, em Lille, na França.

A 'espinha dorsal' do Brasil

Após a vitória do Brasil sobre Senegal por 2 a 0 no último sábado, o técnico Carlo Ancelotti indicou que já tem uma espinha dorsal do Brasil para a Copa do Mundo 2026.

No ataque, Vini Jr., Rodrygo, Raphinha, Matheus Cunha e Estêvão despontam como nomes certos na Copa, com Martinelli, João Pedro e Luiz Henrique também bem cotados.

Neymar surge como a maior incógnita nesta fase de definição. O camisa 10 do Santos não participou de nenhuma convocação desde que Ancelotti assumiu o comando.