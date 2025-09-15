Lance de Gabigol enlouquece torcedores em Bahia x Cruzeiro: ‘Nem no modo prime’
Camisa 9 fez o gol da virada do Cabuloso, em Salvador
- Matéria
- Mais Notícias
Com um golaço de Gabigol, o Cruzeiro venceu o Bahia de virada, por 2 a 1, e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Na segunda etapa, Jean Lucas abriu o placar para o Tricolor, Sinisterra empatou e o camisa 9 fechou o placar, na Arena Fonte Nova.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Após ser eliminado da Copa do Brasil, o Bahia chegou a primeira derrota como mandante no Campeonato Brasileiro e perdeu posição para o Mirassol. A equipe estacionou na quinta posição, com 36 pontos.
Aos 40 minutos da etapa final, Gabigol acertou um belíssimo chute do meio da rua e acertou a gaveta do goleiro Ronaldo. Após o lance, os torcedores reagiram nas redes sociais. Confira abaixo.
Com golaço de Gabigol, Cruzeiro vence o Bahia
Texto por: Rafael Carmo
O Bahia começou a partida mais ativo no ataque e levou perigo, principalmente, pela ponta esquerda com Sanabria, que foi titular pela primeira vez com a camisa tricolor. O atacante argentino, inclusive, criou a melhor chance dos mandantes, ao exigir boa defesa de Cássio aos 20 minutos. Mas o Cruzeiro não estava morto no jogo.
A cada vacilo do Bahia, a Raposa conseguia explorar espaços no meio-campo para chegar com perigo ao ataque. Um bom exemplo disso aconteceu ainda antes da jogada de Sanabria, aos 16 minutos, quando Kaio Jorge perdeu um gol de cara para o goleiro Ronaldo. O Cruzeiro, então, conseguiu equilibrar as ações, mas viu o Tricolor ir para o intervalo no campo ofensivo e com mais posse de bola (61% x 39%). Um primeiro tempo bastante agitado na Arena Fonte Nova, mas com poucas chances reais de gol.
O jogo seguiu frenético no segundo tempo, as duas equipes buscaram o gol a todo momento. Tanto que a primeira grande chance foi criada em contra-ataque do Bahia finalizado para fora por Willian José, aos nove minutos. Mas era lá e cá. Enquanto Juba tirou tinta do travessão logo em seguida, o Cruzeiro respondeu em um ataque rápido puxado por Kaiki, que parou em grande defesa de Ronaldo.
Mas quem abriu o placar foi o time mandante, que, por sinal, segue sem perder em casa no Brasileirão. E não foi qualquer gol. Depois de passe do atacante Willian José, Jean Lucas soltou o pé de fora da área e acertou a bochecha da rede de Cássio, aos 20 minutos. Gol digno de um jogador de seleção brasileira.
Só que em outra jogada de um possível selecionável, a Raposa buscou o empate depois de Leonardo Jardim lançar o time ao ataque com as alterações, incluindo Gabigol. Com controle impecável da bola, Matheus Pereira deu uma caneta em Acevedo, cortou Gabriel Xavier e carimbou a trave em chute chapado. Na sobra, Sinisterra, uma das novidades do time no segundo tempo, só fez empurrar para as redes aos 31 minutos. Quando a partida já se encaminhava para o fim, Gabigol acertou um belíssimo chute para o Cabuloso reassumir a vice-liderança do Brasileirão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias