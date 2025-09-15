Em noite de golaços, Gabigol garante virada do Cruzeiro contra o Bahia
Raposa mostra garra em confronto direto e volta à vice-liderança
Em duelo direto na briga pelo topo do Brasileirão, Bahia e Cruzeiro se enfrentaram na noite desta segunda-feira em um jogo cheio de alternativas na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada. Mas quem se deu melhor foi a Raposa, que conseguiu se recuperar depois de sair atrás do placar e venceu por 2 a 1 com direito a lindo gol de Gabigol na reta final. Jean Lucas balançou as redes para o Tricolor, enquanto Sinisterra fez o outro do time mineiro. Todos eles golaços, que refletiram o ritmo frenético das equipes em Salvador
Após ser eliminado da Copa do Brasil, o Bahia amarga mais uma derrota - a primeira na Arena Fonte Nova - e sai do G-4 do Brasileirão. A equipe estaciona na quinta posição, com 36 pontos. Já o Cruzeiro segue vivo na briga pelo título e retoma a vice-liderança, com 47 pontos, a três de distância para o líder Flamengo.
Primeiro tempo equilibrado
O Bahia começou a partida mais ativo no ataque e levou perigo, principalmente, pela ponta esquerda com Sanabria, que foi titular pela primeira vez com a camisa tricolor. O atacante argentino, inclusive, criou a melhor chance dos mandantes, ao exigir boa defesa de Cássio aos 20 minutos. Mas o Cruzeiro não estava morto no jogo.
A cada vacilo do Bahia, a Raposa conseguia explorar espaços no meio-campo para chegar com perigo ao ataque. Um bom exemplo disso aconteceu ainda antes da jogada de Sanabria, aos 16 minutos, quando Kaio Jorge perdeu um gol de cara para o goleiro Ronaldo. O Cruzeiro, então, conseguiu equilibrar as ações, mas viu o Tricolor ir para o intervalo no campo ofensivo e com mais posse de bola (61% x 39%). Um primeiro tempo bastante agitado na Arena Fonte Nova, mas com poucas chances reais de gol.
Golaços e virada em Salvador
O jogo seguiu frenético no segundo tempo, e as duas equipes buscaram o gol a todo momento. Tanto que a primeira grande chance foi criada em contra-ataque do Bahia finalizado para fora por Willian José, aos nove minutos. Mas era lá e cá. Enquanto Juba tirou tinta do travessão logo em seguida, o Cruzeiro respondeu em um ataque rápido puxado por Kaiki, que parou em grande defesa de Ronaldo.
Mas quem abriu o placar foi o time mandante. E não foi qualquer gol. Depois de passe do atacante Willian José, Jean Lucas soltou o pé de fora da área e acertou a bochecha da rede de Cássio, aos 20 minutos. Gol digno de um jogador de seleção brasileira.
Só que em outra jogada de um possível selecionável, a Raposa buscou o empate depois de Leonardo Jardim lançar o time ao ataque com as alterações. Com controle impecável da bola, Matheus Pereira deu uma caneta em Acevedo, cortou Gabriel Xavier e carimbou a trave em chute chapado. Na sobra, Sinisterra, uma das novidades do time no segundo tempo, só fez empurrar para as redes aos 31 minutos.
Mas o Cruzeiro queria mais, e o treinador mostrou isso com as substituições. Depois do gol de Sinisterra, foi a vez de outro atleta que saiu do banco brilhar. Em cobrança de falta curta, Gabigol acertou um lindo chute na gaveta de Ronaldo aos 40 minutos para garantir a virada e selar o placar na Fonte Nova. O time minieiro não só segue vivo na briga pelo título, como impõe a primeira derrota do Bahia em Salvador neste Brasileirão.
Próximos jogos de Bahia e Cruzeiro
O Bahia volta a campo às 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), em clássico nordestino contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Já o Cruzeiro entra em campo pela 24ª rodada às 20h30 do domingo, quando recebe o Bragantino, no Mineirão.
✅Ficha técnica
BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO
23ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de setembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Jean Lucas, 20'/2ºT (Bahia); Sinisterra, 31'/2ºT, Gabigol, 40'/2ºT (Cruzeiro);
🟨 Cartões amarelos: Christian, Matheus Henrique, Gabigol (Cruzeiro); David Duarte (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 31.947;
💸 Renda: R$ 908.858,00.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kayky (Michel Araújo), Sanabria (Cauly) e Willian José (Zé Guilherme).
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim):
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Arroyo) e Matheus Pereira (Bolasie); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Sinisterra).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC);
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).
