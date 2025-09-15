Torcedores do Flamengo reagem a golaço de Gabigol: ‘Seria um inferno’

O Cruzeiro venceu o Bahia com um golaço de Gabigol nos minutos finais nesta segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova. O atacante entrou no segundo tempo, quando o Bahia ainda vencia, e ajudou na virada do time mineiro. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo, clube o qual o jogador é ídolo, repercutiram o gol do centroavante.

O Bahia abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo, em golaço de Jean Lucas. Gabigol entrou 25' e viu Sinisterra empatar o jogo para o Cruzeiro. Aos 40', o ex-atacante do Flamengo recebeu fora da área, avançou e chutou no ângulo de Ronaldo para dar a vitória à equipe celeste. Rubro-Negros comentaram o tento do jogador.

Como foi Bahia x Cruzeiro?

Texto: Rafael Carmo

Primeiro tempo equilibrado

O Bahia começou a partida mais ativo no ataque e levou perigo, principalmente, pela ponta esquerda com Sanabria, que foi titular pela primeira vez com a camisa tricolor. O atacante argentino, inclusive, criou a melhor chance dos mandantes, ao exigir boa defesa de Cássio aos 20 minutos. Mas o Cruzeiro não estava morto no jogo.

A cada vacilo do Bahia, a Raposa conseguia explorar espaços no meio-campo para chegar com perigo ao ataque. Um bom exemplo disso aconteceu ainda antes da jogada de Sanabria, aos 16 minutos, quando Kaio Jorge perdeu um gol de cara para o goleiro Ronaldo. O Cruzeiro, então, conseguiu equilibrar as ações, mas viu o Tricolor ir para o intervalo no campo ofensivo e com mais posse de bola (61% x 39%). Um primeiro tempo bastante agitado na Arena Fonte Nova, mas com poucas chances reais de gol.

Golaços de Jean Lucas e Gabigol

O jogo seguiu frenético no segundo tempo, e as duas equipes buscaram o gol a todo momento. Tanto que a primeira grande chance foi criada em contra-ataque do Bahia finalizado para fora por Willian José, aos nove minutos. Mas era lá e cá. Enquanto Juba tirou tinta do travessão logo em seguida, o Cruzeiro respondeu em um ataque rápido puxado por Kaiki, que parou em grande defesa de Ronaldo.

Mas quem abriu o placar foi o time mandante. E não foi qualquer gol. Depois de passe do atacante Willian José, Jean Lucas soltou o pé de fora da área e acertou a bochecha da rede de Cássio, aos 20 minutos. Gol digno de um jogador de seleção brasileira.

Só que em outra jogada de um possível selecionável, a Raposa buscou o empate depois de Leonardo Jardim lançar o time ao ataque com as alterações. Com controle impecável da bola, Matheus Pereira deu uma caneta em Acevedo, cortou Gabriel Xavier e carimbou a trave em chute chapado. Na sobra, Sinisterra, uma das novidades do time no segundo tempo, só fez empurrar para as redes aos 31 minutos.

Mas o Cruzeiro queria mais, e o treinador mostrou isso com as substituições. Depois do gol de Sinisterra, foi a vez de outro atleta que saiu do banco brilhar. Em cobrança de falta curta, Gabigol acertou um lindo chute na gaveta de Ronaldo aos 40 minutos para garantir a virada e selar o placar na Fonte Nova. O time mineiro não só segue vivo na briga pelo título, como impõe a primeira derrota do Bahia em Salvador neste Brasileirão.