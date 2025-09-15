Web se derrete por jogador após golaço em Bahia x Cruzeiro: ‘Merece a Copa’

O Cruzeiro venceu o Bahia de virada nesta segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova, em jogo que contou com dois golaços. O primeiro deles foi marcado por Jean Lucas, que esteve presente no último jogo da Seleção Brasileira. Nas redes sociais, torcedores repercutiram o gol do meio-campista do Esquadrão.

Jean Lucas recebeu a bola na intermediária e chutou forte, no canto de Cássio, para abrir o placar para o Bahia. O meia tem sido um dos destaques da equipe na temporada e chamou atenção de Carlo Ancelotti. Contudo, o gol do atleta não foi suficiente para evitar a derrota do time de Rogério Ceni por 2 a 1.

