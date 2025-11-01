Felipe Melo pede convocação de jogador do Flamengo: 'É muito melhor'

Ex-jogador do Flamengo e agora comentarista do grupo Globo, Felipe Melo pediu a convocação de um jogador do clube depois do duelo contra o Racing. Na última quarta-feira (29), o Rubro-Negro se classificou para a final da Libertadores.

Depois da classificação do Flamengo em Avellaneda, Felipe Melo exaltou o desempenho do goleiro Rossi e afirmou que o argentino tem que ser convocado.

- O Rossi tem que ser convocado para a seleção da Argentina. Ele é muito, muito, muito melhor do que o Armani. Eu não tenho dúvida disso - afirmou Felipe Melo.

O ex-jogador com certeza não está sozinho nessa. Depois do duelo, milhares de torcedores do Flamengo declararam seu amor por Rossi. Ele foi fundamental nos jogos contra Estudiantes e Racing, nas fases finais da Libertadores.

Rossi é protagonista do Flamengo em campanha com 'cara de Libertadores'

O protagonista do Flamengo na campanha até a decisão da Libertadores tem nome: Agustín Rossi. O goleiro argentino decidiu a vaga na final com milagres nos jogos de ida e volta contra o Racing. Mas tem sido assim desde a fase de grupos. O arqueiro de 30 anos não tomou gol em oito dos 12 jogos da equipe na competição e agora busca o título para se candidatar ao posto de ídolo rubro-negro.

O ex-Boca Juniors chegou à Gávea em julho de 2023 e aos poucos foi ganhando seu espaço até virar incontestável sob comando de Filipe Luís. Inicialmente, se destacou especialmente pelo jogo com os pés, essencial para o funcionamento tático ordenado por seu comandante, mas a campanha na Libertadores demonstra o seu poder de decisão debaixo das traves do Flamengo.

Além dos milagres, as características tipicamente argentinas de Rossi o fizeram cair nas graças da torcida. Com frieza, catimba e controle psicológico, o goleiro simboliza a campanha com mais "cara de Libertadores" do Flamengo. Como dizem no futebol, o Rubro-Negro "soube sofrer", mas só porque confia muito no responsável pela defesa da sua meta.