Fora de Campo

Decisão de Filipe Luís em Flamengo x Sport divide opiniões: 'Chances reais'

Bola rola às 21h (Brasília) pelo Campeonato Brasileiro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 01/11/2025
20:12
Filipe Luís durante o Flamengo x Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraFilipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Uma decisão do técnico Filipe Luís para o duelo entre Flamengo x Sport, neste sábado (1°), repercutiu muito nas redes sociais. A bola rola às 21h (Brasília), no Maracanã, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Maracanã, como de costume, está lotado para assistir o Flamengo de Filipe Luís contra o Sport pelo Brasileirão. Se vencer, o Rubro-Negro vai dormir na liderança, já que o líder Palmeiras só entra em campo no domingo (2), contra o Juventude.

➡️Felipe Melo pede convocação de jogador do Flamengo: 'É muito melhor'

Na escalação, Filipe Luís optou por não escalar Arrascaeta para Flamengo x Sport, e a decisão repercutiu muito nas redes sociais. Muitos torcedores queriam a titularidade do uruguaio. Veja os comentários abaixo:

Veja a reação dos torcedores com a decisão de Filipe Luís em Flamengo x Sport

Escalação das equipes

Depois de se classificar para a final da Libertadores, Filipe Luís definiu o time para Flamengo x Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro empatou com o Racing, por 0 a 0, depois de vencer no jogo de ida por 1 gol de vantagem.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo está escalado com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Bruno Henrique; Lino, Plata e Carrascal.

Na véspera da partida, o Flamengo divulgou a atualização do departamento médico. Léo Ortiz, com dores, está fora. Assim como Alex Sandro, que passa por controle de carga. Jorginho, com lesão na coxa direita, também não fica à disposição.

Cebolinha, que deixou o departamento médico, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia. Já Pedro segue se recuperando de problema no braço direito.

Classificado para a final da Libertadores após o empate com o Racing, o Rubro-Negro chega confiante para enfrentar o Sport pelo Brasileirão. O Rubro-Negro precisa da vitória para seguir na cola do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. O time carioca está na segunda posição, com 61 pontos, enquanto o paulista está em primeiro com 62.

A decisão de Filipe Luís de botar Arrascaeta no banco em Flamengo x Sport dividiu opinião entre os torcedores.

Saúl e Filipe Luís conversam no gramado do Beira-Rio após a vitória contra o Internacional, pela Libertadores (Foto: Reprodução Flickr/Clube de Regatas do Flamengo)
Saúl será titular no Maracanã (Foto: Reprodução Flickr/Clube de Regatas do Flamengo)

