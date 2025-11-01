menu hamburguer
Fora de Campo

Lesão de titular do Flamengo preocupa torcedores: 'Inacreditável'

Rubro-Ngero divulga relacionados contra o Sport

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
18:49
Flamengo Racing Libertadores
imagem cameraJogadores do Flamengo comemoram classificação na Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
  Mais Notícias

Dentre os desfalques confirmados pelo Flamengo para o duelo de logo mais contra o Sport, o meia Jorginho foi o mais lamentado. O rubro-negro divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Sport neste sábado (1), às 21h, com as ausências de Pedro, Alex SandroJorginho e Léo Ortiz.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com Jorginho, Flamengo atualiza departamento médico

ALEX SANDRO
O dm estabeleceu que o jogador passe por um período de controle de carga, após alto desgaste sofrido contra o Racing, na semifinal da Libertadores.

JORGINHO
Exames de imagem acusaram uma lesão muscular na coxa direita. Agora, Jorginho fica de resguardo para seguir o protocolo de recuperação do departamento médico do Flamengo.

LÉO ORTIZ
Não foi relacionado para o duelo contra o Sport pois sentiu dores após o duelo contra o Racing, em Avellandam na Argentina. O zagueiro fez muito esforço para ficar disponível no duelo decisivo da Libertadores e, por isso, não teve condições de jogo neste sábado.

PEDRO
O camisa 9 segue em tratamento pela fratura sofrida no antebraço no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra ao Racing, no dia 23 de outubro. A previsão do clube é de que o atacante fique com a região imobilizada por até 30 dias.

EVERTON CEBOLINHA
Já iniciou a transição para o campo com a fisioterapia.

Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Jorginho, do Flamengo, no Maracanã (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)
O Flamengo constatou em exames uma lesão muscular em Jorginho (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

💰Quanto Jorginho custou aos cofres do Flamengo?

Apesar de não haver custo de transferência, o investimento do Flamengo será alto. Estima-se que o contrato até 2028 renda cerca de 13 milhões de euros líquidos (R$ 84 milhões) ao atleta, com custo bruto de aproximadamente R$ 107 milhões ao clube, considerando impostos e encargos.

De acordo com dados do site Capology, o meio-campista acumulou cerca de US$ 70 milhões em salários brutos ao longo de 14 temporadas no futebol europeu — o equivalente a cerca de R$ 390 milhões na cotação atual.

