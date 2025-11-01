Lesão de titular do Flamengo preocupa torcedores: 'Inacreditável'

Dentre os desfalques confirmados pelo Flamengo para o duelo de logo mais contra o Sport, o meia Jorginho foi o mais lamentado. O rubro-negro divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Sport neste sábado (1), às 21h, com as ausências de Pedro, Alex Sandro, Jorginho e Léo Ortiz.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com Jorginho, Flamengo atualiza departamento médico

ALEX SANDRO

O dm estabeleceu que o jogador passe por um período de controle de carga, após alto desgaste sofrido contra o Racing, na semifinal da Libertadores.

JORGINHO

Exames de imagem acusaram uma lesão muscular na coxa direita. Agora, Jorginho fica de resguardo para seguir o protocolo de recuperação do departamento médico do Flamengo.

continua após a publicidade

LÉO ORTIZ

Não foi relacionado para o duelo contra o Sport pois sentiu dores após o duelo contra o Racing, em Avellandam na Argentina. O zagueiro fez muito esforço para ficar disponível no duelo decisivo da Libertadores e, por isso, não teve condições de jogo neste sábado.

PEDRO

O camisa 9 segue em tratamento pela fratura sofrida no antebraço no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra ao Racing, no dia 23 de outubro. A previsão do clube é de que o atacante fique com a região imobilizada por até 30 dias.

continua após a publicidade

EVERTON CEBOLINHA

Já iniciou a transição para o campo com a fisioterapia.

O Flamengo constatou em exames uma lesão muscular em Jorginho (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

💰Quanto Jorginho custou aos cofres do Flamengo?

Apesar de não haver custo de transferência, o investimento do Flamengo será alto. Estima-se que o contrato até 2028 renda cerca de 13 milhões de euros líquidos (R$ 84 milhões) ao atleta, com custo bruto de aproximadamente R$ 107 milhões ao clube, considerando impostos e encargos.

De acordo com dados do site Capology, o meio-campista acumulou cerca de US$ 70 milhões em salários brutos ao longo de 14 temporadas no futebol europeu — o equivalente a cerca de R$ 390 milhões na cotação atual.