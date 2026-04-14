Lamine Yamal vira alvo de críticas após Atlético de Madrid x Barcelona

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, nesta terça-feira (14), no Riyadh Air Metropolitano, mas o resultado não foi o suficiente e a equipe foi eliminada da Champions League. O revés aconteceu nas quartas de final do torneio europeu. Diante do cenário, o atacante Lamine Yamal foi alvo de críticas.

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O jovem, de apenas 18 anos, é o principal protagonista do time catalão. Antes da partida, ele foi o responsável por mobilizar a torcida do Barcelona a acreditar em uma reviravolta após a derrota por 2 a 0, dentro de casa, no primeiro confronto contra o Atlético de Madrid.

Antes do apito inicial da partida desta terça-feira (14), Lamine Yamal protagonizou falas motivacionais e até em tom de provocação ao adversário. Com a eliminação, torcedores aproveitaram o momento para criticá-lo e até mesmo debochar da queda do Barcelona. Veja abaixo:

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Tradução: "Lamine Yamal removeu a foto de perfil do LeBron e a mudou para toda preta".

Tradução: "É uma situação de ficar em casa para o Lamine Yamal, Mano!!! Não é mais um concorrente ao Ballon d'Or".

Tradução: "Ruggeri é a parede do Lamine Yamal".

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Como foi Atlético de Madrid x Barcelona?

Texto por: João Pedro Rodrigues

Logo antes do primeiro minuto, Lamine Yamal criou uma grande oportunidade e bateu no cantinho para grande defesa de Musso. Porém, logo depois, em saída de bola do Atlético de Madrid, o jovem camisa 10 interceptou o passe de Clément Lenglet, recebeu livre de Ferran Torres e abriu o palcar para o Barcelona.

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Com o gol cedo, o jogo ficou mais preso no meio de campo, principalmente com a bola no pé do Barcelona. Do outro lado, o Atlético de Madrid apostava em transição rápida para furar a linha alta dos catalães, mas sem levar perigo. Aos 24 minutos, Dani Olmo conseguiu passar pela marcação do Atleti e encontrou Ferran Torres, que girou e bateu forte para superar Musso e abri 2 a 0 aos Culés.

No lance seguinte ao gol, o Barcelona roubou rapidamente a bola e chegou ao ataque com Lamine Yamal, que cruzou de três dedos para Fermín López. O meia cabeceou e Musso fez grande defesa, mas o meia acertou com o rosto nas travas da chuteira do goleiro argentino e teve um corte na região do nariz, o que fez com que o jogo fosse paralisado para atendimento médico.

Após o retorno da partida, o Atlético de Madrid conseguiu escapar em velocidade após Griezmann encontrar Llorente em velocidade pelo lado direito. O lateral avançou no campo de ataque e cruzou rasteiro para Lookman, que completou o cruzamento de primeira e balançou as redes do Barcelona.

Até o final do primeiro tempo, o Barcelona foi superior, com chances perdidas por Ferran Torres e Dani Olmo, que pararam em Musso. O Atlético de Madrid se defendeu e seguiu em busca de atacar os visitantes nos contra-ataques.

No retorno do intervalo, o Barcelona seguiu cada vez mais no campo de ataque, com o Atlético de Madrid se fechando na defesa. Aos 12 minutos, Ferran Torres aproveitou bate-rebate na área do Atleti e marcou o terceiro gol do Barça. Porém, após revisão do VAR, o gol foi anulado.

O Atlético de Madrid foi equilibrando as ações e chegando mais ao ataque com triangulações rápidas. Em uma dessas, aos 34 minutos, Alexander Sorloth saiu em velocidade e foi derrubado por Eric García fora da área. Após dar apenas o cartão amarelo ao zagueiro espanhol, o árbitro Clement Turpin foi revisar o lance no monitor do VAR e decidiu por expulsar o jogador do Barcelona.

Com um a mais, o Atlético de Madrid conseguiu segurar a pressão do Barcelona e garantiu a classificação às semifinais da Champions League pela sétima vez em sua história, sendo a quarta sob o comando de Diego Simeone. Do outro lado, o Barcelona passa mais uma vez em branco na competição, com o último título conquistado em 2015.