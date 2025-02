Felipe Melo pode está próximo de acerto com emissora

Aposentado dos gramados desde janeiro de 2025, Felipe Melo pode está próximo de iniciar uma nova carreira, a de comentarista. De acordo com o portal "LeoDias", o ex-jogador negocia sua chegada a Rede Globo. A emissora tem um histórico de incorporar ex-atletas ao seu quadro de comentaristas, sendo o antigo volante mais um alvo.

O possível acordo entre o ex-jogador e o canal está próximo de ser concretizado. Contudo, o negócio acontece sem grande alarde. Ambos os lados buscam não tornar as negociações públicas, e a possível chegada deve ser concluída na surdina.

Vale destacar, que Felipe Melo nunca participou de transmissões esportivas. Aliás, o antigo jogador, caso a negociação se concretize, ele estrearia no TV Aberta pela Globo. A expectativa é que, com sua entrada para o time de comentaristas da Globo, Felipe Melo traga uma abordagem direta e sem rodeios para a análise dos jogos.

Carreira de Felipe Melo

Revelado pelo Flamengo para atuar como meia, Felipe Melo passou por Grêmio, Mallorca-ESP, Racing-ESP, Almería-ESP, Fiorentina-ITA, Juventus-ITA e Internazionale-ITA. Por Cruzeiro, Palmeiras, Galatasaray e Fluminense, teve passagens vitoriosas, com conquistas de Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Turco.

Nos últimos anos da sua carreira, por Palmeiras e Fluminense, o Pitbull atuou como zagueiro. Com a camisa da Seleção Brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2009 e integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

