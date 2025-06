Karoline Lima detalha rotina com Léo Pereira e adaptação da filha: ‘Deu mais que certo’

Karoline Lima, influenciadora digital e companheira do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, abriu o jogo sobre sua vida pessoal em entrevista ao Lance!. Com naturalidade, ela contou como foi o processo de aproximação entre sua filha, Cecília, e o defensor rubro-negro, além de falar sobre a rotina do casal e o impacto emocional que vive assistindo aos jogos do companheiro.

— A Cecília conheceu o Léo com um ano e pouco. Jamais ia apresentar como ‘esse é o namorado da mamãe’. Foi uma coisa bem natural, de os dois se conhecerem e se darem bem. Eles se conectaram muito naturalmente, brincando, querendo estar juntos. E hoje são apaixonados um pelo outro — relatou Karoline.

A influenciadora também destacou como lida com a exposição da filha e do relacionamento nas redes sociais.

— Era tudo muito novo pra mim também. Eu nem sabia direito como ia ser isso tudo, essa loucura. Mas deu certo, deu mais que certo. As crianças se adoram. Tudo veio nas linhas tortas que se endireitaram — completou.

Sobre a vida com Léo Pereira, Karoline explicou que os dois são muito caseiros, valorizam o convívio familiar e procuram manter a conexão como casal, mesmo com a agenda intensa do jogador.

— A gente gosta de ficar em casa, fazer churrasco, jogar cartas com os amigos. Quando ele viaja, sinto muita falta, porque estamos sempre juntos. Também não deixamos de fazer coisas a dois, como sair para jantar ou ir ao cinema. É algo que não queremos perder — explicou.

Durante os jogos do Flamengo, o envolvimento emocional é inevitável. Karoline revelou que, muitas vezes, deixa de acompanhar a bola em campo para observar exclusivamente os movimentos do namorado.

— Se a gente não olha pra bola, olha pra onde tá o Leonardo. Ele tá comemorando um gol e eu fico: ‘Caraca, o que tá acontecendo?’. Vejo ele no chão e já fico desesperada. É uma sensação diferente de tudo. No meu celular só tem vídeo dele jogando, parece coisa de doida — brincou.

A exposição nas redes sociais, no entanto, também tem um lado negativo. Karoline contou que costuma receber críticas e mensagens ofensivas direcionadas ao jogador.

— Infelizmente eu vejo tudo, até o que eu não queria. As pessoas mandam direto pra mim. Mas eu não levo nada disso pro Léo. Ele se analisa muito, tem um aplicativo em que vê todos os toques na bola, se critica, se elogia. Sabe o que pode melhorar. Não sou eu que vou chegar com a opinião do Joãozinho da internet — disse.

Ela reforçou que seu papel é estar ao lado do companheiro, oferecendo suporte emocional e torcida.

— Meu papel é apoiar. Mostrar que estou junto. E ele pergunta, sim, o que eu achei do jogo. Sempre vem: ‘E aí, amor, o que você achou?’. A gente conversa sobre os lances, sobre o que eu vi. Faz parte da nossa relação — finalizou Karoline Lima.