Karoline Lima anuncia término com Léo Pereira, do Flamengo
Casal havia reatado o namoro em outubro de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
A influenciadora Karoline Lima comunicou o término de seu relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27) por meio das redes sociais da modelo, que revelou que a separação ocorreu há aproximadamente uma semana. O casal havia reatado o namoro em outubro de 2025.
Karoline Lima rebate rumores de gravidez após foto de biquíni
Fora de Campo
No Catar, Karoline Lima comemora gol de Léo Pereira pelo Flamengo
Fora de Campo
Léo Pereira, do Flamengo, e Karoline Lima reatam namoro: ‘Muito para viver’
Fora de Campo
➡️ Eneacampeão: como o Flamengo chega para o Brasileirão de 2026?
Karoline decidiu fazer o comunicado público para evitar especulações sobre o fim do relacionamento. Em uma mensagem aberta, ela explicou que a decisão de retomar o namoro no final do ano passado foi consciente. A influenciadora também explicou a nova separação.
— Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Antes de eu dar espaço pra todo esse murmurinho, essas suposições, eu prefiro ser bem clara e objetiva, como eu sempre fui. O fato é que eu e o Léo não estamos mais juntos, não somos mais um casal. Tem uma semana que a gente acabou. A gente tinha, sim, retomado nosso relacionamento no final do ano passado e acho que foi importantíssimo, foi uma escolha extremamente consciente e não tenho arrependimento com relação a isso — iniciou a influenciadora, antes de terminar.
— Acho que a gente precisava entender se era realmente tão bom quanto a gente lembrava que era ou tão ruim quanto a gente lembrava que era. Foi meio que um tira-teima isso tudo, e tá tudo bem também. Tudo isso me levou a um ponto de refletir sobre quem eu sou, quem eu quero ser, sobre meus objetivos, meus planos, meus sonhos, o que eu quero fazer da minha vida e as coisas que eu quero conquistar. E pra tudo isso eu preciso trilhar novos caminhos. Nem todo fim de ciclo precisa ser negativo. Muito pelo contrário: é maravilhoso se escolher, se entender e se respeitar, e é isso que eu estou fazendo — concluiu.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Relacionamento com Léo Pereira, do Flamengo
Em setembro de 2025, Karoline havia confirmado à revista Quem o término anterior com o jogador. Na época, ela deixou de seguir Léo e apagou as fotos do casal das redes sociais. Quando questionada em entrevista ao portal Leo Dias se havia sido traída, respondeu: "Até onde eu sei…". Quando perguntada se ainda amava Léo, Karoline disse: "Claro que sim, se eu falar que não é porque eu nunca amei."
Os rumores da reconciliação anterior começaram no fim de outubro de 2025, quando perfis de entretenimento relataram que o ex-casal teria sido visto almoçando no Rio de Janeiro. Na mesma semana, Karoline se preparou para assistir a um jogo do Flamengo vestindo a camisa do time e exibindo sua bolsa em formato de coração vermelho, considerada um amuleto da sorte e símbolo do relacionamento deles.
Antes da reconciliação em outubro de 2025, Léo Pereira havia demonstrado interesse em reatar. Durante a comemoração do título do Flamengo no Brasileirão, o jogador fez um gesto de coração, símbolo que costumava dedicar à modelo. Em outra ocasião, durante uma festa do Flamengo em comemoração aos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Léo fez uma declaração pública para Karoline: "Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo."
🤑 Aposte na vitória do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias