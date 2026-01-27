Karoline Lima anuncia término com Léo Pereira, do Flamengo

A influenciadora Karoline Lima comunicou o término de seu relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27) por meio das redes sociais da modelo, que revelou que a separação ocorreu há aproximadamente uma semana. O casal havia reatado o namoro em outubro de 2025.

Karoline decidiu fazer o comunicado público para evitar especulações sobre o fim do relacionamento. Em uma mensagem aberta, ela explicou que a decisão de retomar o namoro no final do ano passado foi consciente. A influenciadora também explicou a nova separação.

— Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Antes de eu dar espaço pra todo esse murmurinho, essas suposições, eu prefiro ser bem clara e objetiva, como eu sempre fui. O fato é que eu e o Léo não estamos mais juntos, não somos mais um casal. Tem uma semana que a gente acabou. A gente tinha, sim, retomado nosso relacionamento no final do ano passado e acho que foi importantíssimo, foi uma escolha extremamente consciente e não tenho arrependimento com relação a isso — iniciou a influenciadora, antes de terminar.

— Acho que a gente precisava entender se era realmente tão bom quanto a gente lembrava que era ou tão ruim quanto a gente lembrava que era. Foi meio que um tira-teima isso tudo, e tá tudo bem também. Tudo isso me levou a um ponto de refletir sobre quem eu sou, quem eu quero ser, sobre meus objetivos, meus planos, meus sonhos, o que eu quero fazer da minha vida e as coisas que eu quero conquistar. E pra tudo isso eu preciso trilhar novos caminhos. Nem todo fim de ciclo precisa ser negativo. Muito pelo contrário: é maravilhoso se escolher, se entender e se respeitar, e é isso que eu estou fazendo — concluiu.

Relacionamento com Léo Pereira, do Flamengo

Em setembro de 2025, Karoline havia confirmado à revista Quem o término anterior com o jogador. Na época, ela deixou de seguir Léo e apagou as fotos do casal das redes sociais. Quando questionada em entrevista ao portal Leo Dias se havia sido traída, respondeu: "Até onde eu sei…". Quando perguntada se ainda amava Léo, Karoline disse: "Claro que sim, se eu falar que não é porque eu nunca amei."

Os rumores da reconciliação anterior começaram no fim de outubro de 2025, quando perfis de entretenimento relataram que o ex-casal teria sido visto almoçando no Rio de Janeiro. Na mesma semana, Karoline se preparou para assistir a um jogo do Flamengo vestindo a camisa do time e exibindo sua bolsa em formato de coração vermelho, considerada um amuleto da sorte e símbolo do relacionamento deles.

Antes da reconciliação em outubro de 2025, Léo Pereira havia demonstrado interesse em reatar. Durante a comemoração do título do Flamengo no Brasileirão, o jogador fez um gesto de coração, símbolo que costumava dedicar à modelo. Em outra ocasião, durante uma festa do Flamengo em comemoração aos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Léo fez uma declaração pública para Karoline: "Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo."

