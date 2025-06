Karoline Lima exalta torcida do Flamengo e fala de relação com esposas de outros jogadores

Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, abriu o jogo sobre a relação que tem com a torcida do Flamengo. Ao Lance!, a influenciadora digital, que vive um romance com o zagueiro do time rubro-negro há pouco mais de um ano, elogiou os torcedores do clube carioca.

- Eu adoro (contato com os fãs). Me incomoda zero. Adoro conhecer as pessoas que me colocam onde estou. Adoro tirar foto com elas. A torcida do Flamengo me recebeu muito bem. Claro, que existe uma pessoa ou outra que as vezes gera desentendimento. Mas a torcida de verdade abriu os braços para mim. É diferente de tudo que já vi na minha vida, a torcida do Flamengo. São pessoas que te abraçam e te fazem sentir em casa -

- Eu sou mais falante. O Léo é zero. É paz e amor. Ele jamais se pronunciaria sobre qualquer coisa. As vezes chego para ele e mostro as coisas que falam, mas o Léo sempre procura conversar comigo para colocarmos a cabeça no lugar. Tem certas coisas que é melhor a gente se resguardar. Colocam as vezes até a culpa em mim, quando ele joga mal. É absurdo, mas entendo que faz parte. Fico na minha, porque se for pensar nisso fico maluca - contou a influenciadora.

Além disso, Karoline Lima também falou sobre as eventuais críticas referente ao namorado e ao próprio relacionamento. Ela declarou ser a parte do casal mais ativa nas redes sociais e destacou que Léo Pereira é responsável por acalmá-la em alguns cenários.

Flaesposas

Outro assunto abordado com a influenciadora foi o contato com as esposas de outros jogadores do Flamengo. Karoline afirmou que não vive uma relação próxima com as "Flaesposas". Ela destacou que Maitê, noiva de Léo Pereira, é a pessoa mais próxima dela.

- Falo com as outras esposas. Desejo boa sorte. Encontro elas em alguns jogos. Mas a que mais tenho amizade hoje é a Maitê (esposa do Léo Ortiz). Ela vem na minha casa, vou na casa dela. O resto, é cada um no seu quadrado. Não gosto também de ficar tentando me meter no grupo. Sou bem na minha e tranquila. Rivalidade feminina sempre existiu, mas nunca existiu nada, nenhuma treta. São apenas pessoas em comum - disse Karoline.

Karoline Lima com Maitê assistindo jogo do Flamengo juntas (Foto: Reprodução)

Flamengo x Chelsea

Em campo, a equipe de Filipe Luís se prepara para enfrentar o Chelsea, nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. O confronto vale a liderança momentânea do Grupo D, que também tem a presença de Espérance (TUN) e Los Angeles FC (EUA).