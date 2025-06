Dia dos namorados: Karoline faz planos para relacionamento com Léo Pereira, do Flamengo

A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, passarão o segundo Dia dos Namorados juntos - o relacionamento foi oficializado em fevereiro de 2024. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Karol comentou a possibilidade de um casamento no futuro. A blogueira e o jogador já moram juntos no Rio de Janeiro e, segundo ela, "só falta oficializar" a união. Assista ao trecho da entrevista acima.

- Acho que em todo relacionamento adulto você planeja um futuro. Eu lembro que, quando era adolescente, não sonhava com nada disso. Mas hoje somos adultos, temos nossos filhos, nossa casa, então, querendo ou não, a gente se encaminha para isso. Claro, a gente tem vontade, mas vamos aos poucos, vamos viver um dia de cada vez. Já praticamente somos casados, só falta oficializar, mas a gente é bem feliz com a nossa vida - disse.

Léo Pereira e Karoline Lima em registro compartilhado pela blogueira (Foto: Reprodução / Instagram)

O outro grande passo da relação para o casal seria a chegada de um filho. A vida dos dois, porém, já é cheia de crianças. Léo Pereira é pai de Helena (5 anos) e Matteo (3 anos), frutos do seu antigo relacionamento com Tainá Castro. Karoline Lima, por sua vez, é mãe de Cecília (2 anos), filha do também zagueiro Éder Militão.

Karol e o jogador do Real Madrid terminaram o relacionamento antes do nascimento da filha. Os dois ainda travaram disputas judiciais após o fim do namoro. Com Léo Pereira, a influenciadora espera viver a maternidade de forma bem diferente.

- Eu penso em ter mais filhos. Eu não gostei de estar grávida, mas gosto da maternidade. Eu acho que mereço ter uma segunda chance, uma segunda experiência, sentir de outra forma esse momento mágico. Não posso dizer que é isso e acabou, sabe? Quero, sim, viver de novo. Ter uma experiência que me bata de outra forma... Eu quero, mas agora não, não estou preparada agora. Vamos com calma. Se eu acelerar muito, meto os pés pelas mãos. Mas vem um "mini Karolino" ou uma "mini Karoline" aí - iniciou.

- Eu não posso dizer que a minha experiência foi universal. Aconteceu dessa forma, me trouxe muita maturidade, me trouxe experiência e independência, porque senti que precisava fazer muita coisa por mim. Mas não quero precisar ser tão forte. Eu sei que sou forte e consigo, mas não quero precisar ser isso sozinha. Quero me dar a oportunidade de viver isso de forma mais leve daqui a algum tempo, não agora. Calma, se não daqui a pouco o Léo Dias posta que estou grávida (risos)... Mas vai acontecer em algum momento! - completou.

Karoline Lima no Mundial de Clubes

A influenciadora viralizou com a torcida intensa em apoio ao zagueiro do Flamengo, que até apelidou de "Karolino", desde o início do relacionamento. No Mundial de Clubes não será diferente. Karoline viajará aos Estados Unidos para acompanhar Léo Pereira e seus companheiros na primeira edição da competição intercontinental.