Atitude de Leila Pereira revolta torcedores do Flamengo: ‘A culpa é dela’

Em meio às polêmicas envolvendo as diretorias de Flamengo e Palmeiras sobre os direitos de transmissão da Libra, o jornalista André Hernan, da ESPN, informou que a presidente Leila Pereira não estará presente no Maracanã para acompanhar a partida decisiva entre os líderes do Brasileirão, no próximo domingo (19). Após a notícia, os rubro-negros não pouparam a mandatária alviverde.

Diante de todas as polêmicas envolvendo os clubes, Leila Pereira pretende se poupar e evitar o constrangimento de ser hostilizada pela torcida do Flamengo. Vale destacar que recentemente, a mandatária chamou os dirigentes rubro-negros de "terraflamistas", por acreditarem que o sistema solar gira ao redor do clube carioca.

Nas redes sociais, os torcedores rubro-negros detonaram a postura de Leila Pereira. Na visão de um dos internautas, a mandatária do Palmeiras se esconde atrás de indiretas nas redes sociais. Confira abaixo.

As polêmicas se iniciaram em razão da ação judicial movida pelo Flamengo, que resultou no bloqueio dos repasses de uma parcela dos direitos de TV do Campeonato Brasileiro que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra. Diante disso, o Palmeiras informou que irá acionar o rival na Justiça após o clube carioca conseguir travar o repasse de R$ 77 milhões referentes à porcentagem dos ganhos com o pay-per-view.

Polêmicas entre Flamengo e Palmeiras estão longe de acabar

As polêmicas entre os rivais parece estar longe de acabar. Nesta semana, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista voltou a criticar a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Em entrevista ao portal "Uol", o dirigente afirmou que o clube vem sendo excluído das decisões do bloco e que a diretoria tentou negociar um acordo por meses antes de recorrer à Justiça.

Bap também questionou a imparcialidade da Libra e apontou influência do Palmeiras nas decisões do grupo. Ele acusou o advogado André Sica, que atua como representante jurídico da Liga, de ter vínculo com o clube paulista.

Após a declaração, a Libra rebateu as críticas do dirigente rubro-negro e defendeu seus profissionais, além de esclarecer informações sobre a composição da liga e o modelo de distribuição de receitas.

