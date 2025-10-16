Pulgar volta em alta e promete disputa acirrada pela titularidade no Flamengo
Volante chileno entrou bem no clássico com o Botafogo
A vitória do Flamengo por 3 a 0 no clássico com o Botafogo marcou o retorno de Erick Pulgar. O volante se recuperou de uma grave lesão no pé direito, ocasionada durante o Mundial de Clubes, e entrou em campo na partida no Estádio Nilton Santos. Em alto nível, o chileno promete disputa acirrada para voltar ao time titular.
Pulgar entrou no clássico aos 15 minutos do segundo tempo no lugar de Evertton Araújo, que fez uma grande partida. Apesar do longo tempo fora dos jogos, o camisa 5 do Flamengo voltou com muita garra e raça em campo, fatores que carrega consigo desde sua chegada ao time carioca.
É possível afirmar que a entrada de Erick Pulgar deu outra cara ao Flamengo contra o Botafogo. A sua entrada fez com que o rival encontrasse dificuldade em campo para chegar no campo de defesa do Rubro-Negro. Além de boa leitura de jogo, o chileno foi importante nos duelos, não dando espaço para os adversários. A equipe de Filipe Luís teve uma crescente melhora na saída de bola e na agressividade na marcação.
Números de Erick Pulgar em Botafogo x Flamengo
⏰ 30 minutos
⚽ 20 ações com a bola
✅ 16/16 (100%) passes
⚔️ 2/2 duelos ganhos
❌ 1 interceptação
Filipe Luís reforça importância de Erick Pulgar no Flamengo
Após o clássico com o Botafogo, o técnico Filipe Luís enalteceu a partida de Erick Pulgar. Além disso, o treinador reforçou a importância do chileno no time carioca.
— O Erick é um pilar da nossa equipe. Um líder dentro e fora do campo. Um jogador fundamental por entendimento do jogo em todas as fases e de ocupação de espaço. Um jogador muito diferente que fez muita falta. Cada jogo que a gente jogava sem ele era dedicado a esses jogadores que não estavam dentro de campo. Estamos muito felizes por ter ele de volta — disse o técnico Filipe Luís.
Disputa acirrada pela titularidade
Enquanto Pulgar esteve fora dos jogos por conta da lesão, Jorginho e Saúl, reforços que chegaram no meio do ano, assumiram as vagas no time titular. Ao que tudo indica, Pulgar tem chances de atuar ao lado da dupla. No entanto, isso faria com que o Flamengo mudasse um pouco a sua formação, que atualmente conta com três meias e três atacantes.
Uma das possibilidades é Pulgar jogar ao lado de Jorginho. Assim, Saúl ficaria mais próximo de Arrascaeta. A modificação, entretanto, contaria com uma mudança no ataque (de três para dois atacantes). Por outro lado, existe, sim, a chance dele entrar nas vagas de Saúl ou Jorginho. Isso irá depender, evidentemente, do desejo do técnico Filipe Luís.
