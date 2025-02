Irmã de jogador do Flamengo cai nas graças da torcida

A torcida do Flamengo escolheu uma nova musa. Trata-se da influenciadora Vika Guimarães, de 24 anos, irmã de Luiz Araújo. A mulher caiu nas graças da torcida recentemente após ser flagrada em jogos e em postagens nas redes sociais com a camisa do clube carioca pelos torcedores.

A comoção foi grande. Diversos perfis de flamenguistas invadiram as redes da irmã do atacante para elogiá-la. Alguns chegaram a pedir que o clube a contratasse para ser modelo das lojas oficiais do Rubro-Negro: "@flamengo já pode colocar ela como modelo de vocês né", "lô alô Flamengo, tá na hora de pôr essa beldade como musa", "surreal de belíssima", "tá na hora de deixar essa musa do MENGÃO", "Quero essa maravilhosa como modelo do fla", "Flamenguista + gata e perfeita do mundo!!", "Além de tudo é pé quente".

Com o sucesso no meio da torcida do Flamengo, Vika ensaia iniciar uma carreira como influenciadora. Até o momento ela coleciona 13 mil seguidores no Instagram e no Tiktok. Nas redes sociais, ela compartilha a sua rotina de cuidados com o corpo, cabelo e pele. Além disso, viagens e momentos em família também são abordados por ela.

Vika Guimarães é irmã de Luiz Araújo (Foto: Reprodução/Instagram)

Luiz Araújo ao lado da família após a conquista do Carioca de 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)

Luiz Araújo no Flamengo

O atacante, irmão da nova musa do clube carioca, chegou ao Rio de Janeiro em 2023, após se destacar no Atlanta United, da MLS. No Rubro-Negro, o atacante demorou para se adaptar e colecionou algumas lesões na última temporada.

Contudo, ele deu a volta por cima e a cada dia que passa tem conquistado mais os torcedores do clube dentro de campo. O último grande feito com a camisa rubro-negra aconteceu na final da Supercopa do Brasil, quando marcou o gol do título contra o Botafogo. O Flamengo venceu por 3 a 1 a decisão, do último domingo (2), no Mangueirão, em Belém, no Pará.