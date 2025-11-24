Vidente aponta resultado de Internacional x Santos pelo Brasileirão
Jogo é decisivo contra rebaixamento no Brasileirão
O Internacional enfrenta o Santos nesta segunda-feira (24) em jogo decisivo pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 21h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que buscam se afastar da zona de rebaixamento.
Um elemento curioso envolvendo esta partida foi a análise divulgada por Luiz Filho, tarólogo do canal "Renascer das Cartas". Em vídeo publicado no YouTube, ele avaliou as chances de cada equipe no confronto.
Segundo o vidente, a possibilidade de empate existe, mas é considerada pequena. De acordo com sua previsão, as energias favorecem o Internacional, que entraria em campo com condições mais favoráveis para conduzir o jogo. Entretanto, o Santos deve criar dificuldades e exigir atenção constante do Colorado durante toda a partida.
Como chegam Internacional e Santos para o duelo
O Colorado ocupa a 15ª posição na tabela com 40 pontos, enquanto o Peixe está logo atrás, na 16ª colocação, com 37 pontos. Ambos os times precisam da vitória para respirar mais aliviados na reta final da competição nacional.
Em sua campanha até o momento, o Internacional conquistou 10 vitórias, 10 empates e sofreu 14 derrotas nos 34 jogos disputados. O time comandado por Ramón Díaz finaliza sua preparação para o que considera uma partida decisiva em seus domínios.
Para este confronto, o técnico colorado indicou mudanças na provável escalação. O Internacional deve entrar em campo com: Anthoni; Bruno Gomes (Aguirre), Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez, Vitinho, Alan Patrick e Gustavo Prado; Rafael Borré.
Já o Santos não poderá contar com Neymar, desfalque confirmado para a partida em Porto Alegre. A provável escalação do Peixe é: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz.
