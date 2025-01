Jornalistas se despedem de Léo Batista: ‘Luto’

Ícone do jornalismo esportivo brasileiro, Léo Batista morreu neste domingo (19), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Após a notícia da morte se tornar pública, diversos comunicadores se despediram do antigo profissional com homenagens nas redes sociais.

Extremamente apaixonado por futebol e um exímio comunicador, Léo deixou um legado histórico na televisão aberta. Nomes importantes do jornalismo brasileiro, como Milton Neves, Eugênio Leal e Paulo Andrade dedicaram publicações nas redes sociais para homenagear o falecido jornalista. Veja abaixo:

A morte de Léo Batista

De acordo com boletim médico, o jornalista deu entrada na unidade, localizada na Freguesia, zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 6, com um quadro de desidratação e dor abdominal. Quadro se agravou nos últimos dias.

Léo foi um dos criadores, em 1978, do programa 'Globo Esporte', que segue no ar até hoje. Além disso, também inaugurou o 'Jornal Hoje', em 1971, participou do 'Globo Rural', narrou os gols da rodada no 'Fantástico', e tem microfone cativo até hoje no Globo Esporte e no 'Esporte Espetacular'.

Entre as décadas de 1980 e 1990 chegou a apresentar um bloco esportivo no Jornal Nacional, aos sábados. Em uma carreira de sucesso, Léo Batista marcou a vida de milhares de apaixonados pelo esporte com suas narrações. Ele ficou conhecido por ter "A Voz Marcante", ao transmitir para os telespectadores as emoções dentro de campo.

