Em janeiro de 2022, o jornalista Léo Batista sofreu um baque emocional que marcou seus últimos anos de vida. Ele perdeu a esposa Leyla Chavantes Belinaso, que tinha 84 anos de idade, e com quem foi casado por 60 anos. Ela foi vitima de um afogamento na piscina de casa. O jornalista Léo Batista morreu neste domingo (19), quase três anos depois que ficou viúvo, com um tumor diagnosticado no pâncreas. Ele estava internado desde o último dia 6 de janeiro.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na época do falecimento de Leyla, Léo encontrou a companheira na residência onde os dois viviam no Rio de Janeiro e mergulhou para salvá-la, mas logo constatou que ela estava sem vida.

A causa da morte de Leyla Belinaso foi atribuída a um infarto, segundo comunicado enviado pela TV Globo na época, embora o afogamento tenha sido registrado na ocorrência pela PMERJ (Polícia Miltar do Estado do Rio de Janeiro).

Segundo o registro do boletim, "o apresentador informou que, na parte da tarde, sua esposa estava à beira da piscina enquanto ele estava no interior da residência. Ao sair para verificar se sua esposa estava bem, se deparou com ela dentro da piscina". Ainda segundo o registro policial, o jornalista "de imediato mergulhou para retirá-la, no entanto já estava em óbito", dizia o boletim.

A Voz Marcante

Em uma carreira de sucesso, Léo Batista marcou a vida de milhares de apaixonados pelo esporte com suas narrações. Ele ficou conhecido por ter "A Voz Marcante", ao transmitir para os telespectadores as emoções dentro de campo.

O bom trabalho, fez o narrador se eternizar como um dos maiores da história. Durante décadas, ele foi a principal voz das transmissões esportivas da Rede Globo. Além disso, ele também foi âncora dos programas Globo Esporte e Jornal Hoje.