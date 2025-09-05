Jornalistas se derretem por jogador da Seleção Brasileira: ‘Copa do Mundo nele’

Jogando no Maracanã, a Seleção Brasileira confirmou o favoritismo contra o Chile, na penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com gols de Estevão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, a seleção canarinho estacionou na 2ª colocação, com 28 pontos em 17 partidas.

Com um a mais desde o final da primeira etapa, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encontrava certa dificuldade para furar o bloqueio adversário, até a entrada do atacante Luiz Henrique. Em pouco mais de 10 minutos, o atacante participou diretamente de dois gols para a Seleção Brasileira e decidiu a partida no Maracanã.

Após mais uma grande partida com a Seleção Brasileira, Luiz Henrique foi bastante exaltado pelos jornalistas brasileiros nas redes sociais. Segundo Arnaldo Ribeiro, o atacante voltou para ficar e terá boa disputa ao lado de Estevão neste período de preparação para o Mundial.

Para Thales Macedo, o jogador merece ser convocado para a próxima Copa do Mundo após participar de um gol a cada 44 minutos em campo, nesta eliminatória. Fernando Campos destacou que Luiz Henrique sempre brilhou quando teve oportunidade na Seleção Brasileira.

Confira a reação dos jornalistas

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

Luiz Henrique destaca a vitória da Seleção Brasileira

Nascido em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, o jogador entrou no segundo tempo e foi decisivo na vitória por 3 a 0: deu as assistências para os gols de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que selaram o placar.

Após a partida, Luiz Henrique destacou suas raízes e o caminho até vestir a camisa da Seleção:

— Essa hora eu pensei que eu tinha que ser o Luiz Henrique que saiu de Petrópolis, que jogava leve, solto, com os amigos. No hotel eu ajoelhei antes da preleção e pedi a Deus que eu pudesse ser o Luiz Henrique do Vale do Carangola, que jogasse feliz, ajudasse meus companheiros e também jogasse pela minha família, que estava aqui no Maracanã me apoiando. Graças a Deus deu tudo certo. Não quero nunca perder a alegria de jogar futebol — disse.

O ex-jogador do Botafogo ainda brincou ao lembrar das chances em que quase marcou, mas reforçou o peso das assistências:

- No primeiro e no segundo gol eu até achei que ia ser meu, mas o importante é que eu pude ajudar a equipe. Agora é seguir, porque temos mais pela frente - afirmou Luiz Henrique.