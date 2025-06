Em campo desde os 18 minutos do segundo tempo de Palmeiras x Botafogo, Paulinho abriu o placar na prorrogação. O atacante puxou a bola da ponta-direita para dentro da área e finalizou colocado de canhota, no canto direito de John. Poucos minutos após o gol, Paulinho deixou o gramado, sendo poupado por Abel Ferreira.

O gol, que vai dando a classificação para o Palmeiras (partida ainda em andamento), gerou muita repercussão na imprensa esportiva. Foi uma chuva de elogios ao ex-Galo.

Palmeiras x Botafogo: quanto vale a classificação no Mundial?

Além da chance de seguirem vivo no torneio, Palmeiras e Botafogo almejam a classificação pensando na premiação milionária.

Até o momento, as equipes já faturaram uma bolada em bonificações. Ambos receberam o mesmo valor: US$ 26,71 milhões (R$ 148,6 milhões). Desses, US$ 15,21 milhões foram em premiações pela participação e US$ 11,5 milhões por desempenho.

Agora, Palmeiras ou Botafogo podem arrecadar mais US$ 13,125 milhão (R$ 73 milhões), valor maior que a compensação concedida ao campeão do Brasileirão.