Aos 18 minutos do segundo tempo, Abel Ferreira tirou Estêvão do duelo contra o Botafogo e colocou Paulinho no lugar. A decisão do técnico não foi bem recebida pelos torcedores alviverdes, que criticaram a saída. Em caso de eliminação, este será o último jogo de Estêvão pelo Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Nova joia do Palmeiras vira assunto por atuação contra Botafogo: ‘Craque’

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Estêvão de saída

Uma das principais revelações da Academia de Futebol, Estêvão desembarcou nos Estados Unidos para disputar sua última competição com a camisa do Palmeiras. Ainda em 2024, o atacante foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra, em uma negociação que pode ultrapassar 60 milhões de euros caso metas esportivas sejam atingidas.

No entanto, no principal palco do futebol mundial em 2025, Estêvão não tem apresentado boas atuações, apesar de ter recebido, em duas oportunidades, o troféu de craque da partida.

continua após a publicidade

Estêvão e Allan disputam bola em Palmeiras x Botafogo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Mesmo zerado neste Mundial, Estêvão está empatado com o centroavante Flaco López na artilharia geral do time na temporada, com 11 gols e cinco assistências. Ele também foi um dos principais responsáveis por manter o Palmeiras vivo na luta pelo título do Brasileirão na última temporada.

Entre as ironias do destino, Estêvão pode enfrentar sua futura equipe ainda nesta edição do Mundial, caso Palmeiras e Chelsea se classifiquem às quartas de final.