Atitude de Vitor Roque, do Palmeiras, recebe críticas de torcedores brasileiros

A atuação do atacante Vitor Roque, do Palmeiras, rendeu diversas críticas ao jogador nas redes sociais. Torcedores que acompanham o duelo entre o Alviverde contra o Botafogo no Mundial de Clubes questionaram a decisão do camisa 9 em simular um pênalti ainda no primeiro tempo do confronto brasileiro.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, em uma jogada pelo lado direito, Vitor Roque simulou ter sido tocado pelo zagueiro Jair, do Botafogo, dentro da área. O lance seguiu e nada foi assinalado pela arbitragem.

Críticas na web

Em meios às críticas a Vitor Roque, alguns internautas relembraram um lance parecido protagonizado pelo atacante na decisão do Campeonato Paulista 2025, contra o São Paulo. Com isso, muitos torcedores do Tricolor se manifestaram sobre a situação. Confira reações abaixo.

Sem fazer um grande jogo, Vitor Roque foi substituído pelo técnico Abel Ferreira no início do segundo tempo, antes dos 20 minutos. O atacante alviverde não marcou um gol até aqui no Mundial de Clubes, são quatro jogos de jejum.

Vitor Roque no banco de reservas durante a parada técnica (Foto: Reprodução/DAZN)

Decisão brasileira no Mundial

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado, no Lumen Field, na Filadélfia. Rivais nas duas últimas temporadas, Botafogo e Palmeiras avançaram em grupos equilibrados no Mundial de Clubes.