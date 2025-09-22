Rizek avalia escolha da Bola de Ouro e afirma: ‘Sem graça’
Prêmio foi entregue para Ousmane Dembélé, do PSG
O atacante Ousmane Dembélé, do PSG, foi eleito o vencedor da Bola de Ouro da temporada, nesta segunda-feira (22). O atacante superou Lamine Yamal e Vitinha na disputa pelo título de melhor jogador da temporada 2024/25. Após a premiação, o jornalista André Rizek concordou com a escolha da revista France Football, organizadora do evento.
Em suas redes sociais, Rizek afirmou que o atacante francês é indiscutivelmente o mais justo vencedor da Bola de Ouro nesta temporada. No entanto, reforçou que Dembélé é um dos vencedores mais “sem graça” dos últimos tempos. Confira abaixo.
Ousmane Dembélé superou a disputa com a jovem promessa espanhola Lamine Yamal e conquistou sua primeira Bola de Ouro na carreira. Fundamental na conquista da primeira Champions League com o Paris Saint-Germain, o francês marcou 37 gols e contribuiu com 14 assistências em 60 jogos disputados.
Em temporada mágica, Ousmane Dembélé foi o protagonista de um PSG que varreu a França e a Europa. Após um início de temporada irregular, com o clube parisiense quase eliminado na fase de liga da Champions League, a mudança tática após janeiro fez com o que a equipe treinada por Luis Enrique mudasse de patamar.
Com Dembelé centralizado como falso 9, o PSG se transformou na segunda metade da temporada, onde garantiu o título francês com sobras, com apenas duas derrotas após a confirmação de mais uma Ligue 1, campeão da Copa da França e campanha histórica na Champions League.
Números de Ousmane Dembélé
⚔️ 60 jogos
⚽ 37 gols
🎯 14 assistências
🅿️ 51 G+A
🏆 Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França
Top 10 da Bola de Ouro
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Vitinha (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Raphinha (Barcelona)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Nuno Mendes (PSG)
