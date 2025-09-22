Rizek avalia escolha da Bola de Ouro e afirma: ‘Sem graça’

O atacante Ousmane Dembélé, do PSG, foi eleito o vencedor da Bola de Ouro da temporada, nesta segunda-feira (22). O atacante superou Lamine Yamal e Vitinha na disputa pelo título de melhor jogador da temporada 2024/25. Após a premiação, o jornalista André Rizek concordou com a escolha da revista France Football, organizadora do evento.

Em suas redes sociais, Rizek afirmou que o atacante francês é indiscutivelmente o mais justo vencedor da Bola de Ouro nesta temporada. No entanto, reforçou que Dembélé é um dos vencedores mais “sem graça” dos últimos tempos. Confira abaixo.

Ousmane Dembélé superou a disputa com a jovem promessa espanhola Lamine Yamal e conquistou sua primeira Bola de Ouro na carreira. Fundamental na conquista da primeira Champions League com o Paris Saint-Germain, o francês marcou 37 gols e contribuiu com 14 assistências em 60 jogos disputados.

Em temporada mágica, Ousmane Dembélé foi o protagonista de um PSG que varreu a França e a Europa. Após um início de temporada irregular, com o clube parisiense quase eliminado na fase de liga da Champions League, a mudança tática após janeiro fez com o que a equipe treinada por Luis Enrique mudasse de patamar.

Com Dembelé centralizado como falso 9, o PSG se transformou na segunda metade da temporada, onde garantiu o título francês com sobras, com apenas duas derrotas após a confirmação de mais uma Ligue 1, campeão da Copa da França e campanha histórica na Champions League.

Números de Ousmane Dembélé

⚔️ 60 jogos

⚽ 37 gols

🎯 14 assistências

🅿️ 51 G+A

🏆 Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França

Top 10 da Bola de Ouro

Ousmane Dembélé (PSG) Lamine Yamal (Barcelona) Vitinha (PSG) Mohamed Salah (Liverpool) Raphinha (Barcelona) Achraf Hakimi (PSG) Kylian Mbappé (Real Madrid) Cole Palmer (Chelsea) Gianluigi Donnarumma (PSG) Nuno Mendes (PSG)