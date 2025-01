Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro, está agendado para este sábado (18), no Inter&Co Stadium, em Orlando, Estados Unidos, como parte do torneio FC Series. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) e terá transmissão da Globo Minas (apenas para o estado de Minas Gerais), Band (canal aberto), Sportv (canal fechado), CNN Sports (Youtube), Canal GOAT (Youtube), TNT Sports Brasil (Youtube) e Premier (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Sportv

Sob a liderança de Cuca, o Galo entra em campo com expectativas elevadas, especialmente pela estreia do volante Gabriel Menino, ex Palmeiras, e do lateral-direito Natanael, ex Coritiba. O técnico planeja realizar alterações na equipe durante o jogo para avaliar o elenco.

Por outro lado, o Cruzeiro, comandado por Fernando Diniz, já demonstrou seu potencial na FC Series com um empate em 1 a 1 contra o São Paulo na última quarta (15). Com adições como Fabrício Bruno, Eduardo, Dudu e Gabigol, a Raposa visa integrar esses talentos ao seu esquema tático.

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (18) (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

AMISTOSO

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Inter&Co Stadium, em Orlando, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Globo Minas (apenas para o estado de Minas Gerais), Band (canal aberto), Sportv (canal fechado), CNN Sports (Youtube), Canal GOAT (Youtube), TNT Sports Brasil (Youtube) e Premier (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana; Battaglia, Menino e Scarpa; Bernard, Hulk e Deyverson. Técnico: Cuca.

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Fabrício Bruno (Lucas Villalba) e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabigol, Kaio Jorge e Dudu. Técnico: Fernando Diniz.