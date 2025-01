Fluminense faz acordo com Zenit por Claudinho, mas Arias é pivô de impasse

O Fluminense entrou em acordo com o Zenit, da Rússia, pelo empréstimo do meia Claudinho, mas Jhon Arias, parte do acordo, travou a negociação. Foi isso que o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, afirmou nesta sexta-feira (17), em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho.

— Tivemos uma proposta do Zenit, que nesta janela tenta levá-lo para lá, mas ele disse que não quer jogar na Rússia. A proposta do Zenit sempre foi a melhor financeiramente para o Fluminense e para ele. Mas ele sempre deixou claro que não quer jogar lá. Não tenho absolutamente nada, como a operação não aconteceu. O Zenit chegou em um valor, achei que não seria interessante e contrapropus o Claudinho. E o Zenit aceitou a vinda do Claudinho para cá por um empréstimo de um ano, pagando parte do salário dele. É um jogador muito caro, com um salário alto. Fluminense e Zenit chegaram em um denominador comum de que, se a gente perdesse o Arias, tínhamos um acordo para ter o Claudinho aqui — revelou Mário Bittencourt.

Com isso, o Fluminense acredita que a vinda de Claudinho não irá acontecer. Embora tenha uma oferta de valores semelhante ao que o Galatasaray ofereceu na janela do meio do ano passado, Jhon Arias não tem o desejo de se transferir para o Zenit.

Mário Bittencourt quer renovação de Arias, mas admite propostas da Europa

No último mês, Mário Bittencourt havia atualizado a novela entre Fluminense e Jhon Arias. Na época, o presidente revelou que o atacante tem uma proposta de renovação em aberto. Apesar de ter contrato até 2026, o jogador não esconde o desejo de jogar na Europa.

- Nós vamos estar abertos a propostas. Que sejam boas pra ele sair em dezembro. Não temos nada de concreto no momento. O Arias é um jogador que olha muito pro projeto, pro que ele quer da carreira. O que eu posso afirmar é que pro Brasil eu não vendo. Ele tem contrato até agosto de 26. Ele recebeu proposta pra ficar mais quatro anos, e a proposta ainda está de pé. Ele é um jogador que fizemos um investimento baixo. Não olhamos ele como um uma moeda de troca, mas sim como um ídolo do clube. Mas ele tem esse sonho, tem esse desejo. Ele tem o sonho de morar fora do Brasil, criar a filha fora do Brasil. Se ele for, ele vai voltar pra cá. Possivelmente ele vai sair. Não quis renovar no ano passado, as coisas mudam. Mas se ele sair, que seja feliz - disse Mário.

