Leitura labial revela pedido inusitado de Neymar a Reinaldo em Santos x Mirassol

Um especialista em leitura labial revelou um pedido de Neymar a Reinaldo em Santos x Mirassol, na noite desta quarta-feira (19), na Vila Belmiro. O jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatado em 1 a 1.

continua após a publicidade

O Santos abriu placar contra o Mirassol com gol de Neymar, depois de bela bola enfiada de Lautaro Díaz. O Leão chegou ao empate depois de Neymar cometer pênalti em Reinaldo. O próprio lateral bateu e venceu Gabriel Brazão.

➡️Sormani aponta lance capital e responsável por empate amargo do Santos

Antes de Reinaldo correr para a bola, Neymar fez um pedido inusitado ao lateral em Santos x Mirassol. Quem revelou o papo foi o dublador Velloso, em seu perfil do X.

continua após a publicidade

- Cava, cava, cava! - pediu Neymar para Reinaldo em Santos x Mirassol.

- No meio! No meio! - gritou Neymar para Gabriel Brazão antes da cobrança.

Neymar beija o escudo após fazer gol do Santos contra o Mirassol (Foto: Mauricio De Souza/AGIF / Gazeta Press)

Veja dublagem completa de Neymar em Santos x Mirassol

Como foi o jogo

O Santos entrou em campo embalada por mais uma grande festa da torcida, que novamente abraçou o time como parte do pacto de união firmado no duelo da semana passada contra o Palmeiras, na vitória por 1 a 0 que trouxe um respiro importante na tabela.

continua após a publicidade

Inspirado pelo aniversário dos 56 anos do milésimo gol de Pelé, Neymar precisou de apenas três minutos para balançar as redes na primeira finalização do time da casa. Ele recebeu um lindo passe de Lauta Díaz, disparou livre de marcação e tocou com categoria na saída do goleiro Walter.

O camisa 10 comemorou de maneira efusiva com os companheiros o seu oitavo gol nesta temporada, marcada por três lesões na coxa e, na sequência, correu para abraçar o técnico Juan Pablo Vojvoda em Santos x Mirassol.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Santos acumulou chances claras para ampliar o placar contra o Mirassol, especialmente em jogadas construídas por Igor Vinícius e Barreal. O argentino, inclusive, teria sofrido um pênalti aos 21 minutos se não estivesse em posição de impedimento.

No segundo tempo, o Peixe manteve sua superioridade e já nos primeiros minutos criou uma boa oportunidade. Zé Rafael arrancou ao lado de Lautaro Díaz, que acionou Barreal pela esquerda. O argentino bateu firme e obrigou Walter a fazer uma grande defesa em Santos x Mirassol.

No entanto, em uma chegada do Mirassol à área, Neymar acabou derrubando Reinaldo, e o árbitro Matheus Delgado Candançan assinalou pênalti. Uma confusão generalizada tomou conta da partida após a marcação. Gabriel Brazão caiu para o lado esquerdo, mas não conseguiu evitar o gol do camisa 6, que marcou pela 10ª vez no Brasileirão.

Depois do lance, Robinho Jr. entrou na vaga de Barreal, enquanto Guilherme assumiu o lugar de Lautaro Díaz. Da Costa, que substituiu Cristian, também tentou levar perigo ao ataque ao receber em profundidade e buscar a finalização em Santos x Mirassol.

Os minutos finais foram tomados de muita tensão por parte da torcida santista, que viu o time cair de rendimento. Vojvoda promoveu as entradas de Mayke e Rollheiser nas vagas de Igor Vinícius e João Schmidt.

Com o resultado de Santos x Mirassol, o Peixe segue pressionado na tabela, embora ainda dependa apenas de si para escapar da zona do rebaixamento.