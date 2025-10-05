Jornalistas disparam contra arbitragem após polêmica no Brasileirão: ‘Operação’

O Brasileirão contou com um jogo recheado de polêmicas no último sábado (4). Red Bull Bragantino x Grêmio teve a expulsão do zagueiro Kannemann e um pênalti marcado para o time paulista nos acréscimos. Nas redes sociais, jornalistas se revoltaram com as decisões da arbitragem de Lucas Casagrande.

A primeira reclamação do Grêmio aconteceu na expulsão de Kannemann, que se enroscou com Pedro Henrique na área. Jogadores do Tricolor se revoltaram com o cartão vermelho para o argentino, e para Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo, Lucas Casagrande errou ao expulsar o defensor.

Nos minutos finais de jogo, Praxedes chutou e a bola pegou no braço de Marlon dentro da área. Contudo, para o PC Oliveira, o jogador estava recolhendo o braço, sem ampliação do espaço, e o pênalti não deveria ter sido marcado. John John converteu o pênalti e deu a vitória ao Red Bull Bragantino no Brasileirão.

Marlon critica arbitragem do Brasileirão e manda recado à CBF

Após o fim do jogo, Marlon deu longo depoimento ao sportv e detonou a arbitragem.

"O Grêmio está sendo roubado desde que começou o campeonato. Esse pênalti que foi marcado para o Grêmio foi uma baixaria. A bola desvia no meu peito e foi para fora. A expulsão do Kannemann marca um jogada que não existe porque já está bravo com ele do jogo passado. Pode tirar, por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição. Outras equipes já foram prejudicadas. Na próxima rodada, o Bragantino vai ser prejudicado. Eles são tendenciosos. A gente joga numa liga onde a confederação não dá suporte nenhum para os árbitros, Não tem credibilidade com os próprios clubes. Não tem receio de ser punido, eu tenho que brigar pela minha instituição. CBF, profissionalize seus árbitros, melhore o seu produto. Não tem mais condições de jogar assim"