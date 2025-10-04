Bragantino x Grêmio: CBF divulga áudio e análise do VAR em pênalti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite deste sábado (4) o áudio da conversa entre o árbitro Lucas Casagrande e a equipe do VAR durante a partida entre Red Bull Bragantino e Grêmio, pela 26ª rodada do Brasileirão. O material mostra a análise do lance que resultou no pênalti marcado por toque de mão de Marlon, no fim do segundo tempo, e que gerou protestos do clube gaúcho.

Segundo a gravação, o responsável pelo VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior, avaliou inicialmente se a bola teria desviado na perna do jogador gremista antes de atingir o braço.

— Desvia na perna? — questionou o árbitro de vídeo, antes de detalhar o lance.

— Ela muda de rotação. Tem uma ação de bloqueio do braço. A mão está fora do corpo no momento de contato — disse, ao recomendar a revisão do lance.

Após ser chamado à cabine, Lucas Casagrande reviu o vídeo e chegou a questionar se o toque não teria ocorrido primeiro no corpo de Marlon. No entanto, depois de observar o recorte final da jogada, confirmou a penalidade.

— Braço em posição antinatural, em ação de bloqueio. Vou reiniciar com tiro penal, sem cartão — declarou o árbitro de campo.

O pênalti para o Bragantino gerou forte reação no Grêmio. Após a partida, o diretor de futebol Guto Peixoto afirmou que o clube fará nova reclamação formal à CBF por discordar da atuação da arbitragem.

Confira abaixo a análise do VAR na íntegra, divulgada pela CBF

