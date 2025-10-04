PC Oliveira discorda de expulsão e pênalti polêmicos em Bragantino x Grêmio

Com o relógio marcando 42 minutos do primeiro tempo, Kannemman, defensor do Grêmio recebe um cartão vermelho. O juiz pega uma agressão de Kannemann em Pedro Henrique em lance sem bola e expulsa o zagueiro gremista.

continua após a publicidade

O especialista em arbitragem PC Oliveira discordou não só dessa decisão do árbitro Lucas Casagrande, com também se posicionou contra a marcação do pênalti a favor do Bragantino nos últimos minutos do jogo.

- Para o PC é o seguinte, ele fala que, de fato, parecia uma agressão. Mas que não só pela entrevista do Pedro Henrique, que foi comprometedora, mas buscando melhor nas imagens, o Pedro Henrique estava segurando o braço do Kannemann. Então, para o PC não foi para conduta violenta, merecia o cartão, mas amarelo - disse Isabelly, repórter do Premiere.

continua após a publicidade

Após a expulsão, jogadores das duas equipes cercaram o juíz e o zagueiro expulso se recusou a deixar o campo. Kannemann só se retira do gramado após ser convencido pela comissão técnica do Grêmio.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Grêmio usa redes sociais para se posicionar

"Apenas nos últimos três jogos, tivemos três pênaltis marcados contra nós, um gol mal anulado e uma expulsão sem nenhuma imagem que comprove qualquer agressão. Nem o próprio jogador supostamente agredido foi conclusivo ao analisar o lance. Todos os casos mencionados, polêmicos pra dizer o mínimo, foram revisados pelo VAR. TODOS com decisões contrárias ao Grêmio. Ou estamos diante de uma coincidência bastante incomum ou nos darão o direito de acharmos que há alguma predisposição nas análises dos nossos jogos. Nós não queremos nenhuma vantagem. Queremos apenas uma arbitragem justa, com critérios claros, que não diminua o futebol brasileiro, produto que todos nós lutamos para elevar todos os dias."

continua após a publicidade