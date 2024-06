Jornalistas detonam diretoria do Corinthians em meio à crise: ‘Amadorismo reinando’

Diretoria de Augusto Melo vive crise no Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 14:28 • São Paulo (SP)

Um crise explodiu no Corinthians nesta sexta-feira. Em um espaço de poucas horas, o clube ficou próximo de perder o goleiro titular, teve o contrato de patrocínio máster rescindido e viu dois diretores pedirem demissão. O conjunto da obra rendeu críticas de jornalistas à gestão de Augusto Melo.



Um dos críticos foi o jornalista Fernando Campos, da ESPN. Nas redes sociais, ele classificou o início de administração como um "desastre" e destacou o desperdício de pontencial do clube.

- A antiga gestão entregou um legado devastador, mas o início de administração do Augusto Melo é um desastre com o amadorismo reinando. O Corinthians é o maior caso de desperdício de potencial do futebol brasileiro. Com profissionalismo seria primeira prateleira constante do continente - publicou Fernando Campos, antes de completar:



- Eu entendo que o torcedor do Corinthians tenta se apegar na esperança de dias melhores, mas não seja um torcedor de dirigente. Nunca. Vi uma forte defesa cega do Augusto Melo nas redes sociais e a gestão até agora é péssima.



Quem também criticou foi o apresentador André Rizek, do Grupo Globo. Em vídeo, ele enumerou os erros históricos e apontou o Timão como uma "instituição prestes a explodir", mas destacou que a diretoria atual não é a única culpada.



- Ele (Carlos Miguel) sai praticamente de graça. É tão absurdo que parece até sabotagem. Parabéns aos envolvidos. (...) É muito amadorismo. O Corinthians está cumprindo todos os pontos de uma instituição prestes a explodir. Parece uma bomba-relógio. Dívidas, crise financeira, crise administrativa, crise política, crise ética, time no Z4...



- A gente está diante de um clube que tem anos de péssimas gestões. Não foi essa administração que levou o Corinthians aos problemas de hoje. Isso vem de muitos anos. Decisões muito equivocadas, muito irresponsáveis com o dinheiro do clube. O Corinthians sai de um time campeão do mundo em 2012 para a situação que se encontra hoje.

