Neto dá recado enfático sobre Leila Pereira ao citar contrato de jogador do Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 18:06 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Neto rasgou elogios à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, no programa "Donos da Bola" desta quinta-feira (6). Após a participação da dirigente na CPI das Apostas, o ídolo do Corinthians exaltou a mandatária do Alviverde. O apresentador também citou Leila ao comentar o contrato do atacante Léo Natel, recém-devolvido ao Alvinegro após empréstimo na Austrália.

- Parabéns à Leila Pereira, ela deveria ser presidente da CBF. O que ela fez e vem fazendo na presidência do Palmeiras, qual presidente fez? Quando ela achou que não tinha que contratar jogador, não contratou e acabou. Olha o Corinthians com o Léo Natel. O Andrés Sanchez fez quatro anos e meio de contrato para ele, que jogou só 55 jogos pelo Corinthians - começou Neto.

- Agora devolveram o Léo Natel da Austrália para o Corinthians e ele ainda tem mais seis meses de contrato. É uma coisa insana. A Leila faz isso no Palmeiras? Nos últimos seis meses, ela vendeu três jogadores por mais de R$ 1 bilhão. Ela é a melhor dirigente desse país. Eu não gosto dela, no meu programa não vai vir. Mas não posso deixar de falar o quanto ela é magnífica - completou.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Léo Natel foi contratado pelo Corinthians em 2020, ano em que teve maior destaque pelo clube. No ano seguinte foi emprestado ao APOEL-CHP, também passou pelo Casa Pia-POR e no último ano jogou pelo Melbourne City.