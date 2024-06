A VascoTV foi o canal de time brasileiro com maior audiência no Brasileirão em 2024 (Foto: Divulgação/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 11:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O baixo desempenho do Vasco em campo, não condiz com o show que o time tem dado em suas transmissões e conteúdos audiovisuais na TV do clube. Repetindo o feito de 2023, a VascoTV é a líder de audiência entre todos os canais de times da série A após a nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Só no Brasileirão, a VascoTV já soma mais de 3.7 milhões de visualizações. Na vice-liderança está a FlaTV com 3.4 milhões, seguida da Botafogo TV com 1.8 milhão.

Estúdio da VascoTV, líder de audiência da série A (Foto: Divulgação/X)

Além da audiência, a VascoTV lidera também na qualidade oferecida a seus telespectadores. A plataforma de mídia cruzmaltina também foi a primeira TV de um clube a realizar uma transmissão ao vivo em 4K.

Confira o ranking de audiência das TV´s dos clubes brasileiros na série A em 2024.

1º – VascoTV: 3.700.000

2º – FlaTV: 3.400.000

3º – Botafogo TV: 1.800.000

4º – SantosTV: 1.000.000

5º – São Paulo: 980.000

